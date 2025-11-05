English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
  • 10th Students: తెలంగాణ పదో తరగతి విద్యార్థులకు బంపర్‌ ఆఫర్.. రూ.15 లక్షలు

10th Students: తెలంగాణ పదో తరగతి విద్యార్థులకు బంపర్‌ ఆఫర్.. రూ.15 లక్షలు

Telangana SSC Students Get Rs 15 Lakh Free: పదో తరగతి పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు బంపర్‌ ఆఫర్‌. ఏకంగా రూ.15 లక్షల విలువైన ఫీజును మాఫీ చేస్తానని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 6, 2025, 12:06 AM IST

10th Students: తెలంగాణ పదో తరగతి విద్యార్థులకు బంపర్‌ ఆఫర్.. రూ.15 లక్షలు

Telangana 10th Students: వార్షిక పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న పదో తరగతి విద్యార్థులకు ఇది బంపర్‌ ఆఫర్‌. బాగా చదివితే ఫీజులు మొత్తం చెల్లించేందుకు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ కుమార్‌ ముందుకు వచ్చారు. రూ.15 మేర స్కూల్‌ ఫీజులు తాను కడుతానని ప్రకటించారు. మోదీ గిఫ్ట్ పేరుతో ఎగ్జామ్ ఫీజును చెల్లిస్తానని తెలిపారు. ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో చదువుకునే 12 వేల మంది విద్యార్థులకు ఫీజు మొత్తం చెల్లించేందుకు అంగీకరించారు.

కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పదో తరగతి చదువుకునే విద్యార్థులందరి ఫీజులు తాను చెల్లిస్తానని బండి సంజయ్‌ తెలిపారు. ఈ ఏడాది పదో తరగతి ఫీజును పూర్తిగా చెల్లిస్తానని.. ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లకు బండి సంజయ్‌ లేఖ రాశారు. కరీంనగర్ పార్లమెంట్ పరిధిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 12,292 మంది విద్యార్థులు పదో తరగతి చదువుతుండగా.. వీరందరికీ పరీక్ష ఫీజు దాదాపు రూ.15 లక్షలు ఉంటుంది. ఈ మొత్తాన్ని చెల్లిస్తానని బండి సంజయ్‌ లేఖలో పేర్కొన్నారు.

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులంతా దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్నవారని.. పిల్లలకు పరీక్ష ఫీజు కూడా చెల్లించే పరిస్థితి లేదని తెలుసుకున్న బండి సంజయ్ తాను ఫీజు మొత్తాన్ని చెల్లించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ మొత్తాన్ని తన వేతనం నుంచి చెల్లించాలని నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులతోపాటు సరస్వతి శిశు మందిరాల్లో చదువుకునే విద్యార్థులకు సహా దాదాపు 20 వేల మందికి బండి సంజయ్‌ మోదీ గిఫ్ట్ పేరుతో బ్రాండెడ్ సైకిళ్లను పంపిణీ చేసిన విషయం తెలిసిందే.

కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు

కరీంనగర్ జిల్లా
4,847
సిరిసిల్ల జిల్లా
4,059
సిద్దిపేట జిల్లా
1,118
జగిత్యాల జిల్లా
1,135
హన్మకొండ జిల్లా
1,133

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

SSC StudentsExam FeeTelangana 10th StudentsSSC Examinationstelangana news

