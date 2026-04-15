Weather Alert: తెలంగాణ ప్రజలకు అలర్ట్.. మధ్యాహ్నం 11 నుంచి 4 వరకు బయటకు రావద్దు!

Telangana Weather Alert Telugu: కొద్దిరోజుల నుంచి భానుడు భగభగమంటున్నాడు.. ఇప్పటికే ఎండ వేడితో అల్లాడుతున్న ఉత్తర తెలంగాణ ప్రజలకు జగిత్యాల జిల్లా పొలాస లోని ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం (AMFU) ప్రమాద సంకేతాలను జారీ చేసింది.. రాబోయే ఐదు రోజులపాటు ఎండ తీవ్రత మరింత పెరుగుతుందని.. వడగాల్పుల ప్రభావం కూడా తీవ్రంగా ఉందని హెచ్చరించింది.. అయితే వీటి ప్రభావం ఏయే జిల్లాలపై ఉండబోతుందో? ప్రభావితమయ్యే ప్రాంతాలేవో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఏప్రిల్ 15 నుంచి ఏప్రిల్ 19 వరకు ఉత్తర తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా నమోదు కాబోతున్నాయి. ప్రధానంగా ఆదిలాబాద్ తో పాటు నిర్మల్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, జగిత్యాలలో థర్మల్ సూచి 45 డిగ్రీలు దాటే అవకాశాలు ఉన్నాయని పరిశోధన కేంద్రం వెల్లడించింది. సాధారణం కంటే దాదాపు మూడు నుంచి ఐదు డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పెరగవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు..
టెక్నికల్ ఆఫీసర్ శ్రీలక్ష్మి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రాబోయే ఐదు రోజులపాటు వాతావరణం అత్యంత పొడిగా ఉంటుందని.. ఈ సందర్భంగా ప్రజలంతా తప్పకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఆమె తెలిపారు. ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి అత్యవసరమైతే తప్ప వృద్ధులతో పాటు పిల్లలు గర్భిణీలు బయటికి రావద్దని ఆమె సూచించారు.. బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే తలకు టోపీ లేదా గొడుగు పట్టుకుని వెళ్లాలని తెలిపారు. శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా మజ్జిగ లేదా కొబ్బరినీళ్లు నిమ్మరసం మట్టి పానీయాలు తప్పకుండా తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
వేడి గాలుల ప్రభావం పంటపై కూడా పడే అవకాశం ఉందని.. ఈ సమయంలో ఆరతడి పంటలకు సాయంత్రం లేదా ఉదయం వేళల్లో నీటి తడులు అందించాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు. పశువులను ఎండలో మేతకు పంపకుండా.. నీడలో ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఉంచి సరిపడా త్రాగునీటిని అందించాలని కోరుతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆయా జిల్లాల యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసింది. వడదెబ్బకు గురైన వారికి తక్షణ చికిత్స అందేలా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో మందులతో పాటు ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లను సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించింది.
