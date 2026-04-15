English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
Weather Alert: తెలంగాణ ప్రజలకు అలర్ట్.. మధ్యాహ్నం 11 నుంచి 4 వరకు బయటకు రావద్దు!

Telangana Weather Alert: రాబోయే నాలుగు రోజుల పాటు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని పొలాస లోని ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం వెల్లడించింది. ఎండలు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని.. ప్రజలంతా ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచించారు. ముఖ్యంగా రైతులు ఈ సమయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని కూడా వారి కోరారు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 15, 2026, 05:50 PM IST

Telangana Weather Alert Telugu: కొద్దిరోజుల నుంచి భానుడు భగభగమంటున్నాడు.. ఇప్పటికే ఎండ వేడితో అల్లాడుతున్న ఉత్తర తెలంగాణ ప్రజలకు జగిత్యాల జిల్లా పొలాస లోని ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం (AMFU) ప్రమాద సంకేతాలను జారీ చేసింది.. రాబోయే ఐదు రోజులపాటు ఎండ తీవ్రత మరింత పెరుగుతుందని.. వడగాల్పుల ప్రభావం కూడా తీవ్రంగా ఉందని హెచ్చరించింది.. అయితే వీటి ప్రభావం ఏయే జిల్లాలపై ఉండబోతుందో? ప్రభావితమయ్యే ప్రాంతాలేవో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

ఏప్రిల్ 15 నుంచి ఏప్రిల్ 19 వరకు ఉత్తర తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా నమోదు కాబోతున్నాయి. ప్రధానంగా ఆదిలాబాద్ తో పాటు నిర్మల్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, జగిత్యాలలో థర్మల్ సూచి 45 డిగ్రీలు దాటే అవకాశాలు ఉన్నాయని పరిశోధన కేంద్రం వెల్లడించింది. సాధారణం కంటే దాదాపు మూడు నుంచి ఐదు డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పెరగవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు..

టెక్నికల్ ఆఫీసర్ శ్రీలక్ష్మి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రాబోయే ఐదు రోజులపాటు వాతావరణం అత్యంత పొడిగా ఉంటుందని.. ఈ సందర్భంగా ప్రజలంతా తప్పకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఆమె తెలిపారు. ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి అత్యవసరమైతే తప్ప వృద్ధులతో పాటు పిల్లలు గర్భిణీలు బయటికి రావద్దని ఆమె సూచించారు.. బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే తలకు టోపీ లేదా గొడుగు పట్టుకుని వెళ్లాలని తెలిపారు. శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా మజ్జిగ లేదా కొబ్బరినీళ్లు నిమ్మరసం మట్టి పానీయాలు తప్పకుండా తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

వేడి గాలుల ప్రభావం పంటపై కూడా పడే అవకాశం ఉందని.. ఈ సమయంలో ఆరతడి పంటలకు సాయంత్రం లేదా ఉదయం వేళల్లో నీటి తడులు అందించాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు. పశువులను ఎండలో మేతకు పంపకుండా.. నీడలో ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఉంచి సరిపడా త్రాగునీటిని అందించాలని కోరుతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆయా జిల్లాల యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసింది. వడదెబ్బకు గురైన వారికి తక్షణ చికిత్స అందేలా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో మందులతో పాటు ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లను సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Telanganatelangana newsWeather AlertNorth Telanganatelangana weather

Trending News