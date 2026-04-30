Telangana Weather update: తెలంగాణలో విభిన్న వాతావరణం.. ఓ వైపు ఎండలు.. మరోవైపు వానలు..

Heat waves and rains in Telangna: తెలంగాణలో నేడు భిన్న వాతావరణం నెలకొంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఓ వైపు ఎండలు మాడు పగలకొడుతున్నాయి. మరోవైపు కొన్ని చోట్ల వర్షాలు పడుతున్నాయి. వర్షాల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో కోతకు వచ్చిన మామిడి, మిర్చి పంటలు దెబ్బ తింటున్నాయి. మరోవైపు కల్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యం తడిసిముద్దవుతుంది. ఎండా కాలంలో కురిసే అకాల వర్షాల కారణంగా రైతులు దారుణంగా దెబ్బ తింటున్నారు. మండుతున్న ఎండలకు తోడు పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం పడే అవకాశాలున్నాయి. రానున్న రెండు రోజులు ఉమ్మడి ఖమ్మం, నల్గొండ, వరంగల్ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి.
మరో పక్క ఇవాళ కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం వుందని హైదారాబాద్ లోని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. రాగల రెండు రోజుల్లో ఉమ్మడి ఖమ్మం, నల్గొండ, వరంగల్ జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. మరోవైపు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తీవ్రమైన ఎండలతో ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు.
పలు జిల్లాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఉక్కపోతతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యారు. ఇక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వడగాలులు వీస్తున్నాయి. ఎండల తీవ్రత తాళలేక వడదెబ్బకు నలుగురు మృతి చెందారు. అలాగే రాగల మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 43 డిగ్రీల లోపే నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.వడదెబ్బ తగలకుండా ప్రజలు నీళ్లతో పాటు కొబ్బరి నీళ్లు, రాగిజావా, చెరుకు రసం, మజ్జిగ వంటివి తీసుకుంటే వడదెబ్బ తగిలే అవకాశాలు తక్కువ. పలు జిల్లాల్లో గరిష్ట ఉష్ట్రోగ్రతలు, 45 డిగ్రీల దాటే ఛాన్స్ ఉందన్న వాతావరణశాఖ. ఇక నిజమాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లి మండలం కొరటపల్లిలో 45.9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయింది.
Also Read: Chiranjeevi Lineup: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా తర్వాత చిరంజీవి నుంచే వచ్చే సినిమాలు ఇవే..
Also Read: Balakrishnas Lineup: బాలకృష్ణ దూకుడు.. యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో వరుసగా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్..
