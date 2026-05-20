/Telangana Weather: తెలంగాణ వాసులకు వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు.. నేడు రేపు వర్షాలు..

Weather Alert Big update: సూర్య తాపంతో అల్లాడుతున్న తెలంగాణ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు చెప్పింది. రాష్ట్రంలోకి నైరుతి ఋతుపవనాల రాకకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఋతుపవనాలు ఇప్పటికే బంగాళాఖాతం వైపు వేగంగా విస్తరించినట్లుగా వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. రుతుపవనాల కదలికల ప్రభావంతో నేడు, రేపు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులుతో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
వర్షం కురిసే సమయంలో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు.
ఓ వైపు నైరుతి రుతుపవనలాతో వర్ష సూచన ఉన్నప్పటికీ, మరోవైపు రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండల తీవ్రత కొనసాగనుంది. మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో 45 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో వడగాలలు వీస్తున్నాయి. అత్యధికంగా నిన్న జగిత్యాలలో 45.9 డిగ్రీల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయింది. కామారెడ్డి, జగిత్యాల, సిద్దిపేట, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, జిల్లాల్లోని పలు మండల్లాలో వడగాలులు వీచాయి. గత యేడాది కంటే ఈ సారి 5 డిగ్రీలు ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడం గమనార్హం. మరోవైపు గాలిలో తేమ శాతం తగ్గడంతో ఉక్కబోత, వేడి అధికంగా ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో రాబోయే 3 రోజుల పాటు వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఆయా జిల్లాల ప్రజలు మధ్యాహ్నం పూట అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఐఎండీ అధికారులు సూచించారు. ముఖ్యంగా ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల మధ్య అత్యవసరమైతే తప్ప బయట తిరగొద్దని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఎండలో పనిచేసే కార్మికులు డీ హైడ్రేషన్ కు గురై వడదెబ్బకు సొమ్మసిల్లి పడిపోతున్నారు. దీంతో ఆరు బయట పనిచేసేవారు ప్రతి 20 నిమిషాలకు నీళ్లు లేదా పళ్ల రసాలను తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
