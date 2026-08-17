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Jagtial Bus Accident: కొండ గట్టు వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు , లారీ ఢీ.. 20 మందికి తీవ్ర గాయాలు..!

Bus accident near kondagattu:  బస్సు, లారీ ఢీకొనడంతో ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కొండ గట్టు మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 17, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:10 PM IST
Jagtial Bus Accident: కొండ గట్టు వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు , లారీ ఢీ.. 20 మందికి తీవ్ర గాయాలు..!
Image Credit: Busaccidentnearkondagattu

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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