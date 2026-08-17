/Jagtial Bus Accident: కొండ గట్టు వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు , లారీ ఢీ.. 20 మందికి తీవ్ర గాయాలు..!

Rtc bus collide with lorry near kondagattu: జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టు సమీపంలో ఆర్టీసీ బస్సు, లారీ బలంగా ఢీకొన్నాయి. ఈ క్రమంలో బస్సు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఈ ఘటనలో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న వారిలో 20 మంది గాయపడ్డారు.
క్యాబిన్ నుంచి లారీ డ్రైవర్ ను అతి కష్టం మీద స్థానికులు బైటకు తీశారు. ప్రమాదంపై సమాచారంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. గాయపడ్డ వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు.
కొండగట్టు సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టు వద్ద ఒకదానికొకటి ఢీకొన్న ఆర్టీసీ బస్సు - లారీ
ఈ ఘటనలో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న 20 మందికి గాయాలు కాగా.. ఐదుగురి పరిస్థితి విషమం
క్యాబిన్లో ఇరుక్కున్న లారీ డ్రైవర్, అతికష్టం మీద బయటకు తీసిన స్థానికులు
క్షతగాత్రులను… pic.twitter.com/LGmCaguK8D
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 17, 2026
ఈ ఘటనతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. క్షతగాత్రులను అంబులెన్సుల ద్వారా జగిత్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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