TGSRTC గుడ్‌న్యూస్.. కేవలం రూ.10,500కే దక్షిణ భారత యాత్ర .. పూర్తి వివరాలివే!

TGSRTC South India Tour: అతి తక్కువ బడ్జెట్ లోనే దక్షిణ పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించాలనుకుంటున్నారా? మీకోసం టీజీఎస్‌ఆర్టీసీ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. గోదావరి డిపోకు సంబంధించిన మేనేజర్ అతి తక్కువ బడ్జెట్లో ఈ యాత్రకు ఏసీ బస్సును ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 30, 2026, 01:23 PM IST

Trending Photos

Air Cooler Hack: రూ.0 ఖర్చుతో కూలర్ ఏసీలా మారుతుంది.. సింపుల్ ఐడియా!
5
air cooler cooling trick
Air Cooler Hack: రూ.0 ఖర్చుతో కూలర్ ఏసీలా మారుతుంది.. సింపుల్ ఐడియా!
Faria Abdullah: పెద్ద తప్పు చేశా... ఆ సమయంలో నా మైండ్ సరిగా పని చేయలేదు: ఫరియా అబ్దుల్లా
5
Faria Abdullah
Faria Abdullah: పెద్ద తప్పు చేశా... ఆ సమయంలో నా మైండ్ సరిగా పని చేయలేదు: ఫరియా అబ్దుల్లా
Rasi Phalalu: ఏప్రిల్ 29 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక వాహన ప్రమాదం.. ఊహించని మార్పులు!
12
Today Rasi Phalalu
Rasi Phalalu: ఏప్రిల్ 29 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక వాహన ప్రమాదం.. ఊహించని మార్పులు!
Air Cooler Offers: సగం ధరకే హింద్‌వేర్ 85L డెసర్ట్ ఎయిర్ కూలర్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బంపర్ ఆఫర్!
5
Hindware Air Cooler
Air Cooler Offers: సగం ధరకే హింద్‌వేర్ 85L డెసర్ట్ ఎయిర్ కూలర్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బంపర్ ఆఫర్!
TGSRTC South India Tour: వేసవి సెలవులతో పాటు ఆధ్యాత్మిక చింతనతో క్షేత్ర దర్శనాలకు వెళ్లాలనుకునే ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా భక్తులకు టీజీఎస్‌ఆర్టీసీ (TGSRTC) ఒక అద్భుతమైన శుభవార్తను అందించింది. గోదావరిఖని డిపో పరిధిలోని భక్తుల కోసం ప్రత్యేకంగా దక్షిణ భారత యాత్ర పేరుతో రాజధాని ఏసీ బస్సును ఏర్పాటు చేసినట్లు డిపో మేనేజర్ నాగభూషణం తెలిపారు. సుదూర ప్రాంతాల్లోని పుణ్యక్షేత్రాలను ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా.. సురక్షితంగా సందర్శించేందుకు ఈ యాత్ర అద్భుతమైన అవకాశమని ఆయన తెలిపారు. అయితే, ఈ యాత్రకు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు, టికెట్ ధర మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

భక్తుల సౌకర్యార్థం ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రత్యేకమైన యాత్ర మే ఏడవ తేదీ నుంచి మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత మే 14వ తేదీన ఈ యాత్ర ముగుస్తుందని డిపో మేనేజర్ అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపారు. మొత్తం ఎనిమిది రోజులపాటు సాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో భాగంగా ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నారు. భక్తులు ఎండ వేడిమికి ఇబ్బందులు పడకుండా.. సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం కోసం అధునాతన రాజధాని ఏసీ బస్సును సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు..

ఈ యాత్రలో భాగంగా దక్షిణ భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ, శక్తివంతమైన పది పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తున్నారు. ఈ యాత్రలో భాగంగా అరుణాచలంతో పాటు రామేశ్వరం, కన్యాకుమారి, మధురై, శ్రీరంగం, పలని, కాంచీపురంతో పాటు మరికొన్ని ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాలను ఈ యాత్రలో కవర్ చేయబోతున్నట్లు డిపో మేనేజర్ అధికారికంగా తెలిపారు. సాధారణ ప్రైవేట్ యాత్రలతో పోలిస్తే..టీజీఎస్‌ఆర్టీసీ అందిస్తున్న ఈ ప్యాకేజీ ఎంతో తక్కువ బడ్జెట్ తో సురక్షితంగా ఉంటుందని డిపో మేనేజర్ వెల్లడించారు. 

Also Read: AP 10th Supplementary Exams: ఏపీ టెన్త్ ఫలితాల్లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. సప్లీమెంటరీ పరీక్షలు ఎప్పటి నుంచంటే?

ఈ యాత్రకు ఒక్కొక్క టికెట్ కు కేవలం రూ.10,500 చార్జ్ చేస్తున్నట్లు డిపో మేనేజర్ తెలిపారు ప్రభుత్వ రవాణా సంస్థ కావడంతో భక్తులకు నమ్మకమైన సేవలు అందుతాయని యాత్రలో ఎటువంటి అవాంతరాలు లేకుండా ప్రయాణం సాగుతుందని ఆయన అన్నారు ఈ దక్షిణ భారతదేశ యాత్రలో పాల్గొనేవారు తమ సీట్లను ముందుగానే రిజర్వ్ చేసుకోవాలని కోరారు సీట్ల సంఖ్య పరిమితంగా ఉన్నందున.. ఆసక్తి గలవారు వెంటనే 7382847596, 7913504982 నెంబర్లకు ఫోన్ చేయడమే కాకుండా నేరుగా డిపోను కూడా సందర్శించి టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.

Also Read: AP 10th Supplementary Exams: ఏపీ టెన్త్ ఫలితాల్లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. సప్లీమెంటరీ పరీక్షలు ఎప్పటి నుంచంటే?

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

