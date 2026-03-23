English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
Therachaapa Trailer: గ్రామీణ రాజకీయాల నేపథ్యంలో ‘తెరచాప’.. ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తోన్న ట్రైలర్..

Therachaapa Trailer: గత కొన్ని రోజులుగా విలేజ్ పొలిటిలక్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో పలు చిత్రాలు తెరకెక్కుతున్నాయి. ఈ కోవలో వస్తోన్న మరో చిత్రం ‘తెరచాప’. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్ విడుదల చేస్తే సోషల్ మీడియాలో దూసుకుపోతుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 23, 2026, 04:35 PM IST

Trending Photos

Tirumala: తిరుమల దర్శనం టికెట్‌ లేదా? అయితే ఐఆర్‌సీటీసీతో సులభంగా శ్రీవారి దర్శనం
6
Tirumala Tour
Tirumala: తిరుమల దర్శనం టికెట్‌ లేదా? అయితే ఐఆర్‌సీటీసీతో సులభంగా శ్రీవారి దర్శనం
EPFO ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్..పీఎఫ్, పెన్షన్‌లో భారీ మార్పులు!
5
EPFO 3.0
EPFO ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్..పీఎఫ్, పెన్షన్‌లో భారీ మార్పులు!
Lavanya Tripathi: మెగా ఫ్యామిలీ వాట్సాప్ గ్రూప్ సీక్రెట్స్ బయట పెట్టేసిన లావణ్య త్రిపాఠి..!
5
Lavanya Tripathi
Lavanya Tripathi: మెగా ఫ్యామిలీ వాట్సాప్ గ్రూప్ సీక్రెట్స్ బయట పెట్టేసిన లావణ్య త్రిపాఠి..!
School Holiday: విద్యార్థులకు మరో జాక్‌పాట్..స్కూళ్లకు మరో 5 రోజులు సెలవులు..ఎప్పుడు, ఎక్కడంటే?
6
School Holiday
School Holiday: విద్యార్థులకు మరో జాక్‌పాట్..స్కూళ్లకు మరో 5 రోజులు సెలవులు..ఎప్పుడు, ఎక్కడంటే?
Therachaapa Trailer Talk Review: అనన్య క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై కైలాష్ దుర్గం ప్రొడ్యూసర్ చేస్తోన్న చిత్రం 'తెరచాప'. జోయల్ జార్జ్ డైరెక్షన్ లో  ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్న చిత్రం ‘తెరచాప’.  ఈ చిత్రంలో నవీన్ రాజ్ శంకరపు, పూజ సుహాసిని, శ్రీలు హీరోయిన్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు.  రాజీవ్ కనకాల, పృథ్వీరాజ్, జగదీష్ ప్రతాప్ బండారి, ఫిష్ వెంకట్, జబర్దస్త్ అశోక్, నాగి, అప్పారావు, రైసింగ్ రాజు, రాజేష్ భూపతి, నాగ వంశీ, శ్రీనివాస్ నేస, చంద్ర తదితరులు ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

అజీమ్, వెంకట్ సినిమాటోగ్రాఫర్లుగా పనిచేసిన ఈ చిత్రానికి ప్రజల్ క్రిష్, ఎం.ఎల్ రాజా మ్యూజిక్ అందించారు.  రాజు బొడసింగి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. జీవన్ జార్జ్ కోరియోగ్రఫీ అందజేసారు. విడుదల తేది దగ్గరవుతున్న సందర్భంగా చిత్ర బృందం ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను విడుదల చేసింది.  

తెరచాప ట్రైలర్ విషయానికొస్తే.. స్వచ్ఛమైన ఆహ్లాదకరమైన బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్ తో మొదలై సముద్రతీరంలో ఉండే ఒక ఊరి కథను చూపించాడు. ఊరంటే మనుషుల మధ్య ప్రేమ, ఆప్యాయతలుతో పాటు రాజకీయాలు, భేద భావాలు ఉండడం కూడా సహజమే. అటువంటి పరిస్థితుల మధ్య ఒక యువకుడు తన ఊరిలో ఉన్న పరిస్థితుల పట్ల పోరాటమే ఈ  సినిమా స్టోరీ.  డైలాగ్స్ ఇంకా టేకింగ్ చాలా బాగున్నాయి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసేలా ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పారు. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

TherachaapaTherachaapa Trailer TalkTherachaapa Cast and CrewTherachaapa TeaserRajeev Kanakala

Trending News