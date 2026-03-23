Therachaapa Trailer: గ్రామీణ రాజకీయాల నేపథ్యంలో ‘తెరచాప’.. ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తోన్న ట్రైలర్..

Therachaapa Trailer Talk Review: అనన్య క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై కైలాష్ దుర్గం ప్రొడ్యూసర్ చేస్తోన్న చిత్రం 'తెరచాప'. జోయల్ జార్జ్ డైరెక్షన్ లో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్న చిత్రం ‘తెరచాప’. ఈ చిత్రంలో నవీన్ రాజ్ శంకరపు, పూజ సుహాసిని, శ్రీలు హీరోయిన్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు. రాజీవ్ కనకాల, పృథ్వీరాజ్, జగదీష్ ప్రతాప్ బండారి, ఫిష్ వెంకట్, జబర్దస్త్ అశోక్, నాగి, అప్పారావు, రైసింగ్ రాజు, రాజేష్ భూపతి, నాగ వంశీ, శ్రీనివాస్ నేస, చంద్ర తదితరులు ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు.
అజీమ్, వెంకట్ సినిమాటోగ్రాఫర్లుగా పనిచేసిన ఈ చిత్రానికి ప్రజల్ క్రిష్, ఎం.ఎల్ రాజా మ్యూజిక్ అందించారు. రాజు బొడసింగి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. జీవన్ జార్జ్ కోరియోగ్రఫీ అందజేసారు. విడుదల తేది దగ్గరవుతున్న సందర్భంగా చిత్ర బృందం ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను విడుదల చేసింది.
తెరచాప ట్రైలర్ విషయానికొస్తే.. స్వచ్ఛమైన ఆహ్లాదకరమైన బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్ తో మొదలై సముద్రతీరంలో ఉండే ఒక ఊరి కథను చూపించాడు. ఊరంటే మనుషుల మధ్య ప్రేమ, ఆప్యాయతలుతో పాటు రాజకీయాలు, భేద భావాలు ఉండడం కూడా సహజమే. అటువంటి పరిస్థితుల మధ్య ఒక యువకుడు తన ఊరిలో ఉన్న పరిస్థితుల పట్ల పోరాటమే ఈ సినిమా స్టోరీ. డైలాగ్స్ ఇంకా టేకింగ్ చాలా బాగున్నాయి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసేలా ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పారు.
