  • Kondagattu: రేపు కొండగట్టు ఆలయానికి మళ్లీ పవన్‌ కల్యాణ్‌.. ఎందుకో తెలుసా?

Kondagattu: రేపు కొండగట్టు ఆలయానికి మళ్లీ పవన్‌ కల్యాణ్‌.. ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Pawan Kalyan Visit To Kondagattu Temple For Rs 35 Cr Development Works: తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధి ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం కొండగట్టు ఆలయానికి మరోసారి పవన్ కల్యాణ్ రానున్నారు. గతంలో పలుమార్లు వచ్చిన పవన్‌ కల్యాణ్‌ మరోసారి రానుండడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇంతకీ ఆయన ఎందుకు వస్తున్నారో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 2, 2026, 05:43 PM IST

Kondagattu: రేపు కొండగట్టు ఆలయానికి మళ్లీ పవన్‌ కల్యాణ్‌.. ఎందుకో తెలుసా?

Kondagattu Pawan Kalyan Visit: తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధ పుణ్య క్షేత్రమైన కొండగట్టు ఆలయానికి జనసేన పార్టీ అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్  శనివారం దర్శించుకోనున్నారు. గతంలో పలుమార్లు కొండగట్టు ఆలయానికి వచ్చిన పవన్‌ కల్యాణ్‌ తొలిసారి డిప్యూటీ సీఎం హోదాలో రానున్నారు. గతంలో దర్శనం కోసం వచ్చిన అతడు ఈసారి అభివృద్ధి పనుల శంకుస్థాపన కోసం రానుండడం విశేషం. ఆయన కృషితో టీటీడీ నిధులు కొండగట్టు ఆలయానికి విడుదలయ్యాయి. ఆ శంకుస్థాపన కోసం రేపు కొండగట్టులో పర్యటించనున్నాడు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సమకూర్చే నిధులతో నిర్మించనున్న భవనాలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నాడు. ఉదయం 10.30 గంటల నుంచి 11.30 గంటల వరకు కొండగట్టులో పవన్‌ కల్యాణ్‌ పర్యటన ఉంటుంది.

Also Read: Rs 500 Currency: రూ.500 నోట్ల రద్దు వార్త కలకలం.. కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన

కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామిని పవన్ కల్యాణ్  తన ఇలవేల్పుగా కొలుస్తారు. ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన తరువాత కొండగట్టు స్వామిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఆ సమయంలో దేవాలయ అధికారులు, అర్చకులు కొండగట్టు క్షేత్ర అభివృద్ధికి సహకారం కోరారు. దీక్ష విరమణ మండపం, విశ్రాంతి గదులతో కూడిన సత్రం అవసరమని అధికారులు, అర్చకులు వివరించి ఆలయ అభివృద్ధికి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

Also Read: Harish Rao: టీఎంసీల కొద్దీ రేవంత్‌ రెడ్డి అబద్దాలు, క్యూసెక్కుల కొద్దీ అజ్ఞానం: హరీశ్ రావు

వారి విజ్ఞప్తులకు స్పందించిన పవన్‌ కల్యాన్‌ టీటీడీ సహకారంతో కొండగట్టు క్షేత్రంలో అభివృద్ధి పనులు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసి చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టికి తీసుకువెళ్లగా సానుకూలంగా స్పందించి టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుతో చర్చించారు. దీంతో టీటీడీ బోర్డు రూ.35.19 కోట్లు మంజూరుకు అంగీకారం తెలిపింది. ఈ నిధులతో దీక్ష విరమణ మండపం, 96 గదుల సత్రం నిర్మాణాలు చేపట్టనున్నారు. ఒకేసారి 2 వేల మంది భక్తులు దీక్షలు విరమించేలా మండపం నిర్మించనున్నారు.

Also Read: Barse Deva: మావోయిస్టులకు ఎదురుదెబ్బ.. అగ్ర నేత బర్సే దేవా లొంగుబాటు

పవన్ వెంట వీరే..!
పవన్‌ కల్యాణ్ పర్యటనలో టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఏపీ శాసన మండలి విప్  పిడుగు హరిప్రసాద్, చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే  మేడిపల్లి సత్యం, టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు  ఆనందసాయి, మహేందర్ రెడ్డి, టీటీడీ ఎల్ఏసీ ఛైర్మన్ ఎన్ శంకర్ గౌడ్, ఏపీ పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ కల్యాణం శివ శ్రీనివాస్  తదితరులు పాల్గొననున్నారు.

జనసేన కార్యకర్తలతో సమావేశం 
ఆలయం అభివృద్ధి పనుల శంకుస్థాపన అనంతరం జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర నాయకులు, శ్రేణులతో పవన్‌ కల్యాణ్‌ సమావేశం కానున్నారు. కొడిమ్యాల సమీపంలోని బృందావనం రిసార్ట్‌లో ఈ సమావేశం జరగనుంది.

