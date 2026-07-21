/సిద్దిపేట జిల్లాలో విషాదం.. 50 గొర్రెలను చంపిన వీధికుక్కలు..

Tragic Incident in Siddipet News: సిద్దిపేట అర్బన్ మండలం పరిధిలోని మిట్టపల్లి గ్రామంలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఒక దారుణ సంఘటన వెలుగుచూసింది. వీధికుక్కల గుంపు ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడటంతో సుమారు 50 గొర్రెలకుపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయాయి. జీవనోపాధిగా నమ్ముకున్న గొర్రెలు ఒక్క రాత్రిలోనే మరణించడంతోమ బాధితుడు విలపిస్తున్నాడు. అసలు ఈ ఘటన ఎలా జరిగింది.? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఏం జరిగింది?
గంతి శ్రీనివాస్ అనే ఒక రైతు గొర్రెల పెంపకంతోనే.. తన కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాడు. ప్రతిరోజూ లాగే సోమవారం సాయంత్రం కూడా తన వద్ద ఉన్న గొర్రెలన్నింటినీ సురక్షితంగా రాత్రి సమయంలో కొట్టంలోకి తోలి ఇంటికి వెళ్లాడు. అయితే, అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కుక్కల గుంపు కొట్టంలోకి ప్రవేశించి.. గొర్రెలపై దాడికి పాల్పడ్డాయి. ఉదయం 6 గంటల ప్రాంతంలో బాధితుడు శ్రీనివాస్.. ఆయన తల్లి కనకవ్వలు గొర్రెలను బయటకు తోలేందుకు కొట్టం వద్దకు వచ్చి చూశారు. అక్కడ కనిపించిన దృశ్యాన్ని చూసి వారు ఒక్కసారిగా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. గొర్రెలన్నీ రక్తం మడుగులో నిర్జీవంగా పడి ఉన్నాయి.
రూ. 6 లక్షల వరకు నష్టం..
ఈ దారుణ ఘటనలో మృతిచెందిన గొర్రెల విలువ దాదాపు రూ.6 లక్షల వరకు ఉంటుందని బాధితులు కన్నీరుమున్నీరవుతూ తెలిపారు. చేతికి వచ్చిన పంటలాంటి సంపద రాత్రికి రాత్రే తుడిచిపెట్టుకుపోవడంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
వీధికుక్కల స్వైరవిహారం..
మిట్టపల్లి గ్రామంలో గత కొన్ని రోజులుగా వీధికుక్కల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోయిందని.. రాత్రి వేళల్లో భయంతో బయటికి వెళ్లాల్సి వస్తోందని గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులకు ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా.. చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్లే ఈ రోజు ఒక పేద కుటుంబం రోడ్డున పడే పరిస్థితి వచ్చిందని ఆరోపించారు.
బాధితుల డిమాండ్..
సర్వస్వం కోల్పోయిన గంతి శ్రీనివాస్ కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి.. ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించి ఆదుకోవాలని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు. ఇప్పటికైనా పంచాయతీ అధికారులు చొరవ తీసుకొని గ్రామంలో వీధికుక్కల నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని వేడుకుంటున్నారు.
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