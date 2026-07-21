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సిద్దిపేట జిల్లాలో విషాదం.. 50 గొర్రెలను చంపిన వీధికుక్కలు..

Tragic Incident in Siddipet: సిద్దిపేట జిల్లాలో ఒక ఊహించని ఘటన చోటు చేసుకుంది. మిట్టపల్లి గ్రామంలో ఒక కుక్కల గుంపు ఏకంగా  50 గొర్రెలకుపై దాడి చేసింది. ఇందులో అన్ని గొర్రెలు చనిపోయాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 21, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:26 PM IST
సిద్దిపేట జిల్లాలో విషాదం.. 50 గొర్రెలను చంపిన వీధికుక్కలు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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సిద్దిపేట జిల్లాలో విషాదం.. 50 గొర్రెలను చంపిన వీధికుక్కలు..
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