English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
  • Bandi Sanjay: ఇళ్లు కూలుస్తున్న రేవంత్‌ రెడ్డిని ప్రజలే కూల్చేస్తారు: బండి సంజయ్‌

Bandi Sanjay: ఇళ్లు కూలుస్తున్న రేవంత్‌ రెడ్డిని ప్రజలే కూల్చేస్తారు: బండి సంజయ్‌

Bandi Sanjay Fire On Revanth Reddy Collapse Houses Of Poor People: ఇళ్ల కూల్చివేతలు చేస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇళ్లు కూలుస్తున్న రేవంత్‌ రెడ్డిని ప్రజలే కూల్చేస్తారని ప్రకటించారు. ఇళ్ల కూల్చివేతలతో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం సాధించింది ఏమిటని కేంద్ర మంత్రి నిలదీశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 27, 2026, 01:11 PM IST

Trending Photos

Heavy Rains in AP: పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు.. ఏపీ ప్రజలకు ఐఎండీ బిగ్ అలర్ట్..
5
Andhra Pradesh
Heavy Rains in AP: పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు.. ఏపీ ప్రజలకు ఐఎండీ బిగ్ అలర్ట్..
Tirumala: కన్నుల పండగగా ప్రారంభమైన సాలకట్ల తెప్పొత్సవాలు... 25 కంపార్ట్ మెంట్స్ ఫుల్.. భక్తులకు టీటీడీ మరో అలర్ట్..
6
tirumala
Tirumala: కన్నుల పండగగా ప్రారంభమైన సాలకట్ల తెప్పొత్సవాలు... 25 కంపార్ట్ మెంట్స్ ఫుల్.. భక్తులకు టీటీడీ మరో అలర్ట్..
Hyderabad: హైదరాబాద్‌ను కమ్మేసిన మబ్బులు.. ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, ఖైరతాబాద్‌కు భారీ వర్ష సూచన..!
5
Hyderabad city
Hyderabad: హైదరాబాద్‌ను కమ్మేసిన మబ్బులు.. ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, ఖైరతాబాద్‌కు భారీ వర్ష సూచన..!
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ రోజున అన్నప్రసాదం కేంద్రాల మూసివేత.. ఎందుకో తెలుసా..?
6
tirumala
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ రోజున అన్నప్రసాదం కేంద్రాల మూసివేత.. ఎందుకో తెలుసా..?
Bandi Sanjay: ఇళ్లు కూలుస్తున్న రేవంత్‌ రెడ్డిని ప్రజలే కూల్చేస్తారు: బండి సంజయ్‌

Karimnagar: ఇళ్లు కట్టడంలో మోదీ పోటీ పడుతుంటే.. రేవంత్‌ రెడ్డి మాత్రం పేదల ఇళ్లను కూల్చడంలో పోటీ పడుతున్నారని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ కుమార్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కూల్చివేతలు తప్ప కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సాధించిందేమిటి? అని ప్రశ్నించారు. రేవంత్ రెడ్డి తీరు మారకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలే కూల్చేస్తారని జోష్యం చెప్పారు. మున్సిపల్ ఎన్నికలైపోగానే రైతు భరోసా వేస్తామని చెప్పి ఇంతవరకు రైతుల ఖాతాలో ఎందుకు జమ చేయలేదని రేవంత్ రెడ్డిని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ నిలదీశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: IND vs ZIM: చెపాక్‌లో భారత్ చేతిలో జింబాబ్వే చిత్తు.. టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీస్‌ ఆశలు సజీవం

'రైతు భరోసా మూడు వాయిదాల పేరుతో రైతులకు రూ.27 వేల కోట్లు బాకీ పడ్డారు. ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకపోయినా కాంగ్రెస్ కు ఓట్లేసి ప్రజలు పొరపాటు చేశారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి కర్రుకాల్చి వాతపెడితేనే బుద్ది వస్తుంది' అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ తెలిపారు. కాంగ్రెస్, మజ్లిస్ ఒక్కటే పైకి డ్రామాలాడుతున్నాయి. ముస్లిం అంటే కాంగ్రెస్... కాంగ్రెస్ అంటే ముస్లిం అని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు కదా! మరి ఒవైసీ, రేవంత్ రెడ్డిలకు ఎక్కడ చెడిందో చెప్పాలి? అని బండి సంజయ్‌ కోరారు. కాళేశ్వరం అవినీతిపై విచారణ జరిపించే దమ్ము కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదని లేఖ రాయాలని రేవంత్‌ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ సవాల్‌ చేశారు. అప్పుడు కాళేశ్వరం అంశాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం చూసుకుంటుందని ప్రకటించారు.

Also Read: YS Jagan: పూజారి ఇచ్చిన తీర్థం పడేసిన వైఎస్ జగన్‌.. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు

కరీంనగర్‌ పర్యటనలో భాగంగా శుక్రవారం 51వ డివిజన్‌లో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ వివిధ అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించారు. అనంతరం కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద కేంద్రంలోని నరేంద్రమోదీ ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా 4 కోట్ల ఇళ్లు నిర్మించింది. మోదీ పేదలందరికీ ఇండ్లు నిర్మించి ఇచ్చే విషయంలో పోటీ పడుతుంటే.. రేవంత్‌ రెడ్డి పేదల ఇళ్లను కూల్చే విషయంలో పోటీపడుతున్నాడు' అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ విమర్శించారు. నానా కష్టాలు పేదలు అప్పోసప్పో చేసి బతకడానికి ఇండ్లు కట్టుకుంటే వాటిని కూల్చడం దుర్మార్గమని మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి పనితీరు మారకపోతే.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలే కూల్చివేస్తారని చెప్పారు. తక్షణమే పేదల ఇళ్ల కూల్చివేతను ఆపాలని డిమాండ్‌ చేశారు. లేనిపక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని  హెచ్చరించారు.

'ఇచ్చిన మాట ప్రకారం కేంద్రం నుంచి పెద్ద ఎత్తు నిధులు తీసుకొచ్చి కరీంనగర్‌ను అభివృద్ధి చేస్తా. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన నిధులను కాంగ్రెస్ పెద్దలపై ఒత్తిడి తెచ్చి తీసుకొస్తా. రాజకీయాలకు తావివ్వకుండా అభివృద్ధే లక్ష్యంగా పనిచేస్తా' అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ ప్రకటించారు. ప్రజలు అభివృద్ది కోరుకుంటున్నారే తప్ప రాజకీయ విమర్శలను పట్టించుకోరని విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలని ఇతర పార్టీలకు సూచించారు.

'ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలొచ్చే సమయంలో మళ్లీ ఏదో ఒక డ్రామాలాడతారు. రాష్ట్ర ప్రజలు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 6 గ్యారంటీలను అమలు చేయకపోయినా.. డీఏలు, ఫీజు రీయంబర్స్‌మెంట్, ఆరోగ్యశ్రీ బకాయిలు చెల్లించకపోయినా ఓట్లేశారు. దీంతో కాంగ్రెస్ నేతల్లో అహంకారం పెరిగిపోయింది. ఏ హామీని అమలు చేయకపోయినా ఓట్లేస్తున్నారని చెబుతున్నారు. అందుకే ఈసారి ప్రజలంతా కాంగ్రెస్ కు కర్రు కాల్చి వాత పెట్టాలి' అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ పిలుపునిచ్చారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bandi SanjayKarimnagarBJPHouse CollapseRevanth Reddy Failures

Trending News