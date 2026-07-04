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'సర్‌' బండి సంజయ్‌ అప్రమత్తం.. హిందువుల ఓట్లను తొలగించే కుట్ర జరుగుతోందని ఆందోళన

Bandi Sanjay High Alert On SIR Process: ఓట్ల సవరణ పేరుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుట్ర పన్నుతోందని.. హిందూవుల్లారా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ కుమార్‌ సూచించారు. సర్ పేరుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తోందని.. హిందువుల ఓట్లను తొలగించే కుట్ర జరుగుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 04, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:49 PM IST
'సర్‌' బండి సంజయ్‌ అప్రమత్తం.. హిందువుల ఓట్లను తొలగించే కుట్ర జరుగుతోందని ఆందోళన
Image Credit: Bandi SanjaySource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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'సర్‌' బండి సంజయ్‌ అప్రమత్తం.. హిందువుల ఓట్లను తొలగించే కుట్ర జరుగుతోందని ఆందోళన
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