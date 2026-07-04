'సర్‌' బండి సంజయ్‌ అప్రమత్తం.. హిందువుల ఓట్లను తొలగించే కుట్ర జరుగుతోందని ఆందోళన

Telangana SIR: తెలంగాణలో జరుగుతున్న సర్ ప్రక్రియపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ అప్రమత్తం అయ్యారు. 'సర్ పేరుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తోంది. హిందువుల ఓట్లను తొలగించే కుట్ర జరుగుతోంది' అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇదే జరిగితే తెలంగాణలో హిందువులే మైనారిటీలయ్యే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు. అధికారులకు ప్రభుత్వం సహకరించడం లేదని. మజ్లిస్తో కుమ్కక్కై కాంగ్రెస్ హిందువుల ఓట్లను తొలగించే కుట్ర జరుగుతోందని ఆరోపణలు చేశారు.
వేములవాడ నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించిన అనంతరం కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సర్ను ఉపయోగించుకుని హిందువల ఓట్లను తొలగించేందుకు పెద్ద ఎత్తున కుట్ర చేస్తోంది. అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో హిందువుల ఇళ్లకు పూర్తిస్థాయిలో వెళ్లడం లేదు. తెలంగాణలోని హిందువులంతా జాగృతం కావాలని.. లేనపోతే హిందువులంతా మైనారిటీలయ్యే ప్రమాదం ఉంది' అని బండి సంజయ్ హెచ్చరించారు.
ఎన్నికలప్పుడే రాజకీయాలు.. ఎన్నికల తరువాత తన ధ్యాస, శ్వాస అంతా అభివృద్దే లక్ష్యంగా తాను పనిచేస్తున్నట్లు బండి సంజయ్ ప్రకటించారు. రాజకీయాలకతీతంగా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనే వివక్ష లేకుండా ఓటేసిన ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు పనిచేస్తానని చెప్పారు. 'రేవంత్ రెడ్డి ఇంత అప్పు చేసి ఏం చేశాడంటే.. చేసిందేమీ లేదు. ఇయాళ జీతాలు, పెన్షన్లు, ఫీజు రీయంబర్స్మెంట్, ఆరోగ్యశ్రీ, కాంట్రాక్టర్ల బిల్లులు చెల్లించాలంటే కూడా పైసల్లేని దుస్థితి ఏర్పడింది' అని వివరించారు. అప్పులు, అవినీతి, అక్రమాలు మాత్రమేనని కాంగ్రెస్ పాలనపై విమర్శించారు.
'కాంగ్రెస్ పాలనలో దోచుకున్నదంతా ఢిల్లీకి పెద్దలకు మూటలు పంపుతున్నారు. రాష్ట్రంలో అంతో ఇంతో అభివృద్ధి జరుగుతుందంటే కేంద్రం ఇస్తున్న నిధులతోనే' అని బండి సంజయ్ తెలిపారు. తెలంగాణను రేవంత్ రెడ్డి శ్రీలంక, పాకిస్తాన్లా మార్చే ప్రమాదం ఏర్పడిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ అప్పుల ఊబి నుంచి బయటకు రావాలంటే డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ రావాల్సిందేనని చెప్పారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే తెలంగాణలో అప్పుల బాధ తీరదు.. అవినీతి ఆగదు. అభివృద్ది జరగదని తెలిపారు. వీబీజీ రామ్ జీ పథకంతో పనిదినాలు పెంచి ఆస్తులు సృష్టించడం తప్పా.. దీనిపై కోర్టుకు వెళ్లడం ఏమిటని బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు. మోదీకి మంచి పేరొస్తే ఓర్వలేరా? అని నిలదీశారు.