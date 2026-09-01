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MPLADS: ఎంపీ లాడ్స్‌ నిధులపై దుష్ప్రచారం.. నిధులన్నీ ఉపయోగించాం: బండి సంజయ్‌

Union Minister Bandi Sanjay Hot Comments: ఎంపీలకు కేటాయించిన ఎంపీ లాడ్స్‌ నిధులను వినియోగించలేదనే ప్రచారం జరగడాన్ని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ ఖండించారు. నిధులన్నీ ఉపయోగించామని ప్రకటించారు. నిధులు మొత్తం వాడామని.. పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయని వెల్లడించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 01, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:45 PM IST
MPLADS: ఎంపీ లాడ్స్‌ నిధులపై దుష్ప్రచారం.. నిధులన్నీ ఉపయోగించాం: బండి సంజయ్‌
Image Credit: Bandi Sanjay On MPLADS Usage

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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MPLADS: ఎంపీ లాడ్స్‌ నిధులపై దుష్ప్రచారం.. నిధులన్నీ ఉపయోగించాం: బండి సంజయ్‌
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