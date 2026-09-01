/MPLADS: ఎంపీ లాడ్స్‌ నిధులపై దుష్ప్రచారం.. నిధులన్నీ ఉపయోగించాం: బండి సంజయ్‌

MPLADS Usage: 'ఎంపీ లాడ్స్ నిధులన్నీ వినియోగించాం. నా పరిధిలో రూ.17.50 కోట్ల నిధులు వస్తే రూ.16.47 కోట్లు వినియోగించాం. మొత్తం నిధుల్లో 94 శాతం పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి' అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ప్రకటించారు. 'అసలే ఎంపీ నిధులు సరిపోక ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఎంపీ లాడ్స్ నిధులు పెంచాలని ఎప్పటి నుంచో కోరుతున్నాం. అయినా నిధులే వినియోగించడం లేదని దుష్ప్రచారం సరికాదు' అని వివరించారు.
ఎంపీ లాడ్స్ నిధులు వినియోగించలేదని జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఖండించారు. ఎంపీల గౌరవాన్ని తగ్గించేందుకు ఇట్లాంటి ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఎంపీ లాడ్స్ నిధులు సరిపోక సీఎస్సార్ నిధులను సేకరిస్తూ ప్రజల కోసం ఖర్చు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఎంపవర్డ్ ఇండియన్ సంస్థ నివేదికను ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి తప్పుపట్టారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా కేటాయిస్తున్న ఎంపీ లాడ్స్ నిధులను వినియోగించుకోవడంలో పార్లమెంట్ సభ్యులు పూర్తిగా వెనుకబడిపోతున్నారంటూ ఎంపవర్డ్ ఇండియన్ సంస్థ విడుదల చేసిన నివేదిక సత్య దూరమని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ ప్రకటించారు.
ఎంపీ లాడ్స్ కింద పంపిన ప్రతిపాదనలకు సంబంధించి పనుల పురోగతి వంటి అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఎంపీలపై అభాండాలు వేయడం సరికాదని బండి సంజయ్ తెలిపారు. తాను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం విషయానికొస్తే ఎంపీ లాడ్స్ కింద రూ.17.50 కోట్లు కేటాయించగా.. దీనిలో ఇప్పటికే రూ.16.47 కోట్లు వినియోగించామని వివరించారు. మొత్తంగా కేంద్రం కేటాయించిన రూ.17.5 కోట్లలో 94.1 శాతం మేరకు అంటే రూ.16.47 కోట్ల నిధులకు సంబంధించిన పనులు వివిధ దశల్లో పురోగతిలో ఉన్నాయని వెల్లడించారు.
కేంద్రం యేటా కేటాయిస్తున్న ఎంపీ లాడ్స్ నిధులు సరిపోవడం లేదని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తెలిపారు. ఈ సమయంలో ఎంపీ లాడ్స్ నిధులే ఖర్చు చేయడం లేదంటూ ఎంపవర్డ్ ఇండియన్ సంస్థ ప్రచారం చేయడం అన్యాయమని తప్పుబట్టారు. ఎంపీ లాడ్స్ నిధుల కేటాయింపు, ఎంపీల ప్రతిపాదనలు, జిల్లా కలెక్టర్ల ఆమోదం, వివిధ శాఖల అధికారుల కార్యాచరణ, అధికారుల అమలు, పనుల పూర్తి వరకు అనేక దశలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. ఎంపీ లాడ్స్ నిధులనే వినియోగించుకోవడం లేదని ఆరోపణలు చేయడమంటే బట్ట కాల్చి మీద వేయడమేనని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తెలిపారు.
'ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపుకు మరో 7 నెలల సమయం ఉన్నప్పటికీ నా వద్ద ఎంపీ లాడ్స్ నిధులే మిగలలేదు. ఆ నిధులకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలన్నీ ఎప్పుడో సంబంధిత జిల్లాల కలెక్టర్లకు పంపాం. స్థానిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం అవసరమైన నిధుల కోసం సీఎస్సార్ (కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ) ఫండ్స్ ను సేకరిస్తున్నామనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వివరించారు.