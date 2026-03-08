HCA Scam: హెచ్సీఏలో పైరవీలు, డబ్బులు తీసుకుని సెలెక్ట్ చేసే దుస్థితి ఏర్పడిందని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ తెలిపారు. ప్రతిభతో క్రీడల్లో రాణించే పరిస్థితి లేకపోవడం బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వీటికి చరమ గీతం పాడాలని పిలుపునిచ్చారు. రాబోయే దశాబ్ద కాలానికి కేంద్రం ఖేలో ఇండియా మిషన్ ఏర్పాటు చేశామని.. ప్రతిభకు పట్టం కట్టడంతోపాటు పెద్ద ఎత్తున మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడమే లక్ష్యమని ప్రకటించారు.
Also Read: T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం ఆలయాల్లో పూజలు.. బెట్టింగ్ల జోరు
కరీంనగర్ పార్లమెంట్ పరిధిలో నిర్వహించిన ప్రధానమంత్రి సంసద్ ఖేల్ మహోత్సవ్ ఉత్సవాలు ఆదివారంతో ముగిశాయి. ముగింపు కార్యక్రమంలో విజేతలకు బహుమతులు అందించిన అనంతరం కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'రాష్ట్రంలో ప్రతిభతో క్రీడల్లో రాణించే పరిస్థితి లేకపోవడం బాధాకరg. దీనికి హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నిదర్శనం. హెచ్సీఏలో ఎంపిక కావాలంటే పైరవీలు, డబ్బులు తీసుకొని సెలెక్ట్ చేసే సంస్కృతిని కొందరు తీసుకొచ్చారు. క్రీడాకారుల ప్రతిభను దెబ్బతీసే దుర్మార్గానికి చరమ గీతం పాడాల్సిన అవసరం ఉంది' అని పిలుపునిచ్చారు.
Also Read: Womens Day: లక్ష మంది మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలను చేస్తా: సీఎం చంద్రబాబు
రాబోయే దశాబ్ద కాలానికి కేంద్రం ప్రభుత్వం ఖేలో ఇండియా మిషన్ను ఏర్పాటు చేస్తోందని.. ఈ మిషన్తో క్రీడాకారుల్లోని సమగ్ర ప్రతిభాభివృద్ధికి మార్గం చూపడంతోపాటు కోచ్లు, సహాయక సిబ్బంది వ్యవస్థాగత అభివృద్ధికి కృషి చేస్తోంది' అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వివరించారు. క్రీడా శిక్షణ, పోటీల కోసం క్రీడా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రారంభించిందని తెలిపారు.
'ఆరోగ్యవంతమైన జీవన శైలిలో క్రీడలు ఒక భాగం. క్రీడలు శారీరక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకునే కాకుండా మానసిక సమస్యలను దూరం చేస్తాయి' అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించేందుకు దోహదపడతాయని పేర్కొన్నారు. ఈ ఆధునిక కాలంలో విద్య ఎంత అవసరమో క్రీడలు అంతే అవసరమని గుర్తుచేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతిభ కలిగిన క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో క్రీడా మహోత్సవ్ తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి..Twitter, Facebook