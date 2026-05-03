Bandi Sanjay: పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం చోరీ.. కరీంనగర్ జ్యువెల్లరీ ఘటనపై బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bandi Sanjay reacts on Karimnagar pmj jewellery robbery incident: కరీంనగర్ లోని ఒక జ్యువెల్లరీ దుకాణంలో జరిగిన చోరీ నగర వాసుల్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. స్థానికంగా ఉన్న పీఎంజీ జ్యువెల్లరీ దుకాణంలోకి తుపాకులతో కొంత మంది దుండగులు ప్రవేశించారు. తొలుత బంగారం కోసం కొంత మంది దుండగులు షాపులోకి ప్రవేశించి ఆతర్వాత సిబ్బందిని తమకు కోపారేట్ చేయాలన్నారు. ఈ క్రమంలో సిబ్బందిపై కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఈ ఘటనలో సిబ్బందిపై 30 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. ముగ్గురు సిబ్బంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మిగత వారిని కట్టేసి బంగారం తీసుకుని నిముషాల వ్యవధిలో పారిపోయారు. ఈ ఘటనలో ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మరోవైపు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఘటన జరిగిన జ్యువెల్లరీ ప్రదేశంకు వెళ్లారు. ఘటనపై అక్కడి సిబ్బందితో కలిసి మాట్లాడారు.
బంగారం కొనుగోలు చేస్తామని పీఎంజే జ్యువెలరీ షాపులోకి దుండగులు చొరబడ్డారని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ ఘటన జరిగే సమయానికి కొద్ది నిమిషాల ముందు ఈ ఏరియాలోనే పలుడెవలప్ మెంట్ పనుల శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నట్లు చెప్పారు. ఘటన సమాచారం తెలిసిన వెంటనే పోలీసులు కరీంనగర్ ను జల్లెడ పడుతున్నారని,ఎక్కడికక్కడ నాకా బందీ చేశారన్నారు. పోలీసులు దుండుగలను కచ్చితంగా పట్టుకుంటారనే నమ్మకం ఉందన్నారు.
ఇది పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం రెక్కి వేసి చేసిన దొపిడి అని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ దుకాణం కొంత మంది నగరంకు కొంత దూరంలో ఉండటం, ఆదివారం కూడా కావడంతో పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం చోరీకి పాల్పడ్డారని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ స్పష్టం చేశారు. తొలుత ఒక వ్యక్తి వచ్చి 20 గ్రాముల చైన్ కావాలి చూపాలన్నారు. కాసేపటికే మరో ఇద్దరు వచ్చి గోల్డ్ అభరణాలు కొంటాం... చూపాలన్నారు. బంగారు ఆభరణాలు చూపిస్తున్న సమయంలో మరో ఇద్దరు వచ్చారని అన్నారు.
దుండుగులు తెలుగు, హిందీ భాషలు మాట్లాడుకుంటూ తుపాకులు చూపించి బెదిరించి అభరాణలను చోరీ చేసేందుకు యత్నించారు. అడ్డుకున్న షాపు సేల్స్ మేనేజర్, ఇతర సిబ్బందిపై కాల్పులు జరిపారన్నారు. సిబ్బంది చాలా ధైర్యంగా తెగించి అడ్డుకున్నారు. ఆ క్రమంలోనే వారికి గాయలయ్యాయి. ఇప్పటి వరకైతే ప్రాణాపాయం ఏమీ లేదని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు.
ఏదేమైనా అధికారులు సీసీ పుటేజీ పరిశీలిస్తున్నారు. కమాండ్ కంట్రోల్ రూంలోని సీసీ పుటేజీ పరిశీలిస్తున్నట్లు చెప్పారు. బాధితుల స్టేట్ మెంట్ తీసుకుంటున్నామని, క్లూస్ టీమ్ రంగంలోకి దిగాయన్నారు. సిబ్బంది అడ్డుకోవడంతో ఒక బ్యాగును ఇక్కడే జార విడిచారని అసలు ఎంత గోల్డ్, ఇతర అభరణాలు ఎత్తుకెళ్లారనేది పోలీసుల విచారణలో తేలుతుందని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
