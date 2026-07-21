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Vemulawada Donation Row: వేములవాడలో వెరైటీ ఘటన.. రాజన్నకు ఇచ్చిన రూ. 7 లక్షల విరాళం తిరిగి ఇచ్చేయాలని కూతుళ్ల రచ్చ.!.

Vemulawada Temple donation issue: తమ తల్లిదండ్రుల పోషణ కోసం ఆ డబ్బులు అవసరమని దయచేసి రూ. 7,01,116 పొదుపు సొమ్మును తిరిగి ఇచ్చేయాలని దాతల కూతుళ్లు వేముల వాడ ఆలయ అధికారుల్ని కోరారు. దీనికి ఆలయ అధికారులు ఒకసారి ట్రస్ట్ లో నగదు జమ అయిన తర్వాత తిరిగి ఇవ్వడం కుదరదని తెల్చి చెప్పారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 21, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:23 PM IST
Vemulawada Donation Row: వేములవాడలో వెరైటీ ఘటన.. రాజన్నకు ఇచ్చిన రూ. 7 లక్షల విరాళం తిరిగి ఇచ్చేయాలని కూతుళ్ల రచ్చ.!.
Image Credit: vemulawada(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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