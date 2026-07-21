/ Vemulawada Donation Row: వేములవాడలో వెరైటీ ఘటన.. రాజన్నకు ఇచ్చిన రూ. 7 లక్షల విరాళం తిరిగి ఇచ్చేయాలని కూతుళ్ల రచ్చ.!.

Vemula Wada Temple donation controversy: రాజన్న సిరిసిల్లలోని వేముల వాడ ఆలయంలో విచిత్ర ఘటన చోటు చేసుకుంది. వేముల వాడ రాజన్న ఆలయంకు దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తుంటారు. ప్రతిరోజు భక్తితో మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఈ క్రమంలో వేముల వాడలో ఇటీవల ఆలయం పునరుద్దరణ పనులు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే వేముల వాడలో ఇటీవల స్థానికంగా ఉండే వృద్ధ దంపతులు తమ ఏడుగురు కుమార్తెల పెళ్లిళ్లను చేశారు. మంచి ఇళ్లకు కోడళ్లుగా వారిని పంపారు. ఇక తమ బాధ్యతలు పూర్తయ్యాయని ఆనందంతో తమ వద్దనున్న రూ. 7,01,116 పొదుపు సొమ్మును రాజన్న ఆలయం నిత్యాన్నదాన ట్రస్టుకు విరాళంగా సమర్పించారు.
ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు ఈ విషయం కాస్త ఏడుగురు కూతుళ్లకు తెలియడంతో దీనిపైన వివాదం రాజుకుంది. వారంతా వేములవాడ ఆలయం అధికారుల వద్దకు చేరుకున్నారు. తమ తండ్రికి మతిస్థిమితం సరిగా లేదని ఆ సొమ్మును తమ తల్లిదండ్రుల పోషణ నిమిత్తం వెనక్కి ఇవ్వాలని కోరారు. దీంతో ఆలయ అధికారులు ఒకసారి దేవుడికి సమర్పించి విరాళం తిరిగి ఇవ్వరని స్పష్టం చేశారు.
అంతే కాకుండా.. దాతలు విరాళాలు ఇచ్చే సమయంలో పూర్తిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని వారిని ఎవరు బలవంత పెట్టలేదని, వారి ఇష్టప్రకారమే చెక్ లను ఇచ్చారని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.
ఆలయంకు దాతలు రూ. 7,01,116 భారీ మొత్తాన్ని రాజన్న నిత్యాన్నదాన ట్రస్టుకు విరాళంగా ఇచ్చాక శాలువతో కూడా సత్కరించామన్నారు. దేవుడి ఖాతా ఒకసారి వేసిన సొమ్మును మరల తిరిగి ఇవ్వడం ఉండదని ఆలయ అధికారులు చెప్పడంతో చేసిదిలేక కూతుళ్లు తీవ్ర నిరాశతో వెనుతిరిగారు. ఈ ఘటన వేముల వాడలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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