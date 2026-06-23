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Vemulawada: రాజన్న క్షేత్రంలో నిలువు దోపిడీ.. కొబ్బరికాయ కొట్టాలన్నా జేబులు ఖాళీ కావాల్సిందే!

Vemulawada Temple Extortion: దక్షిణ కాశీగా పేరు ఉన్న వేములవాడ రాజన్న క్షేత్రం లో అక్రమార్కులు మితిమీరిపోతున్నారు.. స్వామివారికి కొబ్బరికాయలతో పాటు ఎలాంటి పూజలు చేయాలన్న డబ్బులు చెల్లించక తప్పడం లేదు.. భక్తులు అనేకసార్లు అధికారులకు కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పటికీ పట్టించుకోకపోవడంతో ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 23, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:56 PM IST
Vemulawada: రాజన్న క్షేత్రంలో నిలువు దోపిడీ.. కొబ్బరికాయ కొట్టాలన్నా జేబులు ఖాళీ కావాల్సిందే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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రాజన్న క్షేత్రంలో నిలువు దోపిడీ.. కొబ్బరికాయ కొట్టాలన్నా జేబులు ఖాళీ కావాల్సిందే!
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