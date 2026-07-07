/దొడ్డిదారిన రాజన్న ఆలయ ఉద్యోగాల నియామకం.. మంత్రుల సిఫార్సులపై చల్మెడ ఫైర్!

Vemulawada: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ తీవ్ర వివాదాలకు దారితీస్తూ వస్తోంది.. రాజన్న గుడిలోని ఔట్ సోర్సింగ్ పోస్టుల్లో కేవలం స్థానిక నిరుద్యోగ యువతీ, యువకులకే తొలి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని.. స్థానికేతరుల నియామకాలను తక్షణమే నిలిపివేయాలని BRS పార్టీ వేములవాడ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి చల్మెడ లక్ష్మీనరసింహారావు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన స్థానిక నిరుద్యోగుల పక్షాన ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు.
దొడ్డిదారిన నియామకాలు..?
రాజన్న ఆలయంలోని పలు విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల భర్తీ కోసం గతంలో కలెక్టర్ సందీప్కుమార్ ఝా ఆధ్వర్యంలో అర్హులైన స్థానిక అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించిన విషయాన్ని చల్మెడ ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు.. అయితే, గతంలో స్థానికులకు నిర్వహించిన ఇంటర్వ్యూల ప్రక్రియను ప్రస్తుత ప్రభుత్వం పూర్తిగా పక్కనబెట్టడం దురదృష్టకరమన్నారు.
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో వేలాది మంది చదువుకున్న, అన్ని అర్హతలు ఉన్న నిరుద్యోగ యువతీ యువకులు ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని.. అలాంటిది స్థానికులను కాదని.. పలువురు మంత్రుల సిఫారసు లేఖలతో దొడ్డిదారిన ఇతర ప్రాంతాల వారికి పోస్టులు కట్టబెట్టడం తీవ్రంగా ఖండించదగిన విషయమని.. చల్మెడ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఉద్యోగాల భర్తీ ఏదైనా సరే.. అందులో పూర్తిస్థాయి పారదర్శకత ఉండాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఆలయంలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల వివరాలను అధికారికంగా గుర్తించి.. ప్రముఖ పత్రికల ద్వారా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని సూచించారు. అలా కాకుండా రహస్యంగా.. రిఫరెన్స్లతో భర్తీ చేయడం వల్ల ప్రతిభ గల స్థానిక యువత ఉపాధి అవకాశాలను కోల్పోతుందన్నారు.
ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ ఏం చేస్తున్నారు..?
జిల్లా నిరుద్యోగులకు ఇంత పెద్ద అన్యాయం జరుగుతుంటే స్థానిక శాసనసభ్యుడు, ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని చల్మెడ లక్ష్మీనరసింహారావు ప్రశ్నించారు. అక్రమ నియామకాలను అడ్డుకోవాల్సిన బాధ్యత విప్పై లేదా అని నిలదీశారు. జిల్లా యువతపై నిజంగా ఆది శ్రీనివాస్కు చిత్తశుద్ధి.. ప్రేమ ఉంటే.. ఇప్పటివరకు మంత్రుల సిఫారసులతో జరిగిన ఔట్ సోర్సింగ్ నియామకాలపై తక్షణమే పూర్తిస్థాయి విచారణకు ఆదేశించాలని సవాల్ విసిరారు.
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