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దొడ్డిదారిన రాజన్న ఆలయ ఉద్యోగాల నియామకం.. మంత్రుల సిఫార్సులపై చల్మెడ ఫైర్!

Vemulawada Temple Jobs Controversy: వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో అవుట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగాల భర్తీ తీవ్ర వివాదానికి దారితీసింది. మంత్రుల సిఫారసు లేఖలతో స్థానికేతరులకు దొడ్డిదారిన పోస్టులు కట్టబెడుతున్నారని BRS ఇన్‌చార్జి చల్మెడ లక్ష్మీనరసింహారావు మండిపడ్డారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 07, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:13 PM IST
దొడ్డిదారిన రాజన్న ఆలయ ఉద్యోగాల నియామకం.. మంత్రుల సిఫార్సులపై చల్మెడ ఫైర్!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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