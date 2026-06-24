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Vemulawada: వేములవాడ రాజన్న క్షేత్రంలో అద్భుత ఘట్టం.. రైతులకు ఉచితంగా 200 కోడెల పంపిణీ!

Vemulawada Temple News: వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామికి భక్తులు సమర్పించిన కోడెలను అర్హులైన రైతులకు అందజేశారు.. జిల్లా కలెక్టర్ గరిమా అగ్రవాల్ చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా రైతులందరికీ గోవులను అందజేశారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 24, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:27 PM IST
Vemulawada: వేములవాడ రాజన్న క్షేత్రంలో అద్భుత ఘట్టం.. రైతులకు ఉచితంగా 200 కోడెల పంపిణీ!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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వేములవాడ రాజన్న క్షేత్రంలో అద్భుత ఘట్టం.. రైతులకు ఉచితంగా 200 కోడెల పంపిణీ!
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