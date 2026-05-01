  • Sircilla: దేశమే గర్వించేలా.. సిరిసిల్ల వెంకటపల్లి సత్తా.. జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గుర్తింపు!

Sircilla: దేశమే గర్వించేలా.. సిరిసిల్ల వెంకటపల్లి సత్తా.. జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గుర్తింపు!

Sircilla News: సిరిసిల్ల జిల్లాలోని వెంకటపల్లి గ్రామానికి జాతీయస్థాయిలో అద్భుతమైన గుర్తింపు లభించింది.  పంచాయతీ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇండెక్స్ 2.0 (2023-24) నివేదికలోని వివిధ అంశాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అంతేకాకుండా ప్రజా ప్రతినిధుల పాలన అక్కడ పారదర్శకంగా ఉండడం వల్ల ఈ ఇండెక్స్ లో కొన్ని విభాగాల్లో ముందు ఉండడం విశేషం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : May 1, 2026, 02:56 PM IST

Trending Photos

Sircilla: దేశమే గర్వించేలా.. సిరిసిల్ల వెంకటపల్లి సత్తా.. జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గుర్తింపు!

Sircilla News: గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల పనితీరును సమగ్రంగా అంచనా వేస్తూ.. కేంద్ర పంచాయతీరాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన పంచాయతీ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇండెక్స్ 2.0 (2023-24) నివేదికలో తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలోనే అత్యుత్తమ ప్రదర్శనతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.  రాష్ట్రం మొత్తం 86.41.లతో నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకోగా.. అందులో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ రూరల్ మండలంలోని వెంకటపల్లి గ్రామం తన ప్రతిభతో జాతీయస్థాయిలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు పొందింది.. అయితే, ఈ గుర్తింపు ఏంటో, ఆ ఊరికి దక్కిన గౌరవం ఏంటో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

గ్రామీణ అభివృద్ధితో పాటు సామాజిక న్యాయం, ప్రజాస్వామ్యం వంటి కీలక అంశాల్లో వెంకటపల్లి అద్భుతమైన ప్రగతిని కనబరిచింది. కేంద్రం నిర్దేశించిన కఠినమైన ప్రమాణాలను సమర్ధవంతంగా అమలు చేస్తూ.. రెండు ప్రధాన విభాగాల్లో అత్యుత్తమ గ్రేడ్లను కైవసం చేసుకుంది.. చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ పంచాయతీ విభాగంలో 96.67 స్కోర్ సాధించి.. ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ ని దక్కించుకోగా..  సోషల్ జస్టిస్ విభాగంలో 88.82 స్కూలుతో ఏ గ్రేడును సొంతం చేసుకుంది.. అంతేకాకుండా వివిధ విభాగాల్లో కూడా అద్భుతమైన స్కోర్లను సాధించినట్లు తెలుస్తోంది.

ఒక చిన్న గ్రామం జాతీయస్థాయిలో ఇలాంటి ఘనత సాధించడం వెనక స్థానిక పాలన యంత్రాంగం తో పాటు ప్రజాప్రతినిధులు, గ్రామస్తుల సమిష్టి కృషి దాగి ఉంది. పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులతో పాటు పిల్లల హక్కుల పరిరక్షణ, బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలన వంటి చర్యల వల్ల చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ విభాగంలో వెంకటపల్లికి అత్యుత్తమ గుర్తింపు లభించింది. అదేవిధంగా సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు సమాన అవకాశాలు కల్పించడంతోపాటు సంక్షేమ పథకాలను లబ్ధిదారులకు పారదర్శకంగా చేరవేయడంలో గ్రామపంచాయతీ చూపిన చొరవ సోషల్ జస్టిస్ విభాగంలో అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించింది..

కేంద్ర ప్రభుత్వ నివేదికలో వెంకటపల్లి పేరు ప్రముఖంగా కనిపించడంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.. గ్రామ అభివృద్ధిలో ఇది ఒక మైలురాయని.. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని విభాగాల్లోనూ ఇదే స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తామని గ్రామ పాలకవర్గం ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది. దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచిన వెంకటపల్లి, మిగతా గ్రామాలకు కూడా స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన ఈ అరుదైన విజయంలో సిరిసిల్ల జిల్లాకు చెందిన ఈ గ్రామం కీలక పాత్ర పోషించడం విశేషం..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

