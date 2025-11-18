Hidma Encounter: మావోల విషయంలో నో కాంప్రమైజ్ పాలసీ. వచ్చే మార్చి నాటికి మావోయిజాన్ని అంతం చేసి తీరుతారు. మావోయిస్టులారా....అర్బన్ నక్సల్స్ మాటలు నమ్మి ప్రాణాలు కోల్పోవద్దు. అర్బన్ నక్సల్స్ పట్టణాల్లో జల్సా చేస్తున్నారు. ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా పైరవీలు చేసుకుంటూ ఆస్తులు పోగేసుకుంటున్నారు. వాళ్ల మాటలు నమ్మి అమాయక పేదలు తుపాకీ పట్టి అడవుల్లో తిండి తిప్పలు లేక తిరుగుతున్నారు' అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ తెలిపారు.
'మావోయిస్టుల చావుకు అర్బన్ నక్సల్స్ కారకులు. నక్సల్స్కు సపోర్ట్ చేసిన అర్బన్ నక్సల్స్ ద్రోహులు. తక్షణమే తుపాకీ వీడి జన జీవన స్రవంతిలో కలవండి. మీకు మరో 4 నెలలు మాత్రమే గడువు. వచ్చే మార్చి నాటికి మావోయిజాన్ని అంతం చేసి తీరుతాం' అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన ప్రకటన చేశారు.
వేములవాడలో ఏరియా ఆసుపత్రికి రూ.1.5 కోట్ల విలువైన వైద్య పరికరాల అందించిన అనంతరం బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. హిడ్మా ఎన్కౌంటర్పై స్పందించారు. 'అర్బన్ నక్సల్స్ మాయలో పడి మావోయిస్టులు మోసపోయి ప్రాణాలు కోల్పోవద్దు' అని సూచించారు. ఇచ్చిన మాట మేరకు వచ్చే మార్చి నాటికి మావోయిజాన్ని అంతం చేసి తీరుతామని ప్రకటించారు. అర్బన్ నక్సల్స్ మాటలు నమ్మిన అమాయకులు తుపాకీ పట్టుకుని అడవుల్లో తిరుగుతూ తిండీ తిప్పలేక ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని వివరించారు.
'మంచి ఆలోచనలతో సమాజంలోకి రండి. ప్రజలకు సేవ చేయండి. మావోయిస్టులు జన జీవన స్రవంతిలో కలవడానికి మరో 4 నెలల సమయం మాత్రమే ఉంది. 2026 మార్చి వరకు మావోయిజాన్ని అంతం చేసి తీరుతాం' అని బండి సంజయ్ పునరుద్ఘాటించారు. 'కేంద్ర ప్రభుత్వం నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ పేరుతో దేశంలోని అన్ని ఆసుపత్రులకు పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయిస్తొంది. ఆ నిధులతోనే ఆసుపత్రులు నడుస్తున్నాయి' అని వెల్లడించారు.
ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యం ఖరీదైన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు బండి సంజయ్ తెలిపారు. కరీంనగర్ పార్లమెంట్ పరిధిలోని ఆసుపత్రుల్లో పేదలకు పూర్తిగా వైద్య సేవలందించేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. తుపాకీ ద్వారా రాజ్యాధికారం సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు. తుపాకీ పట్టుకుని అమాయకులైన దళిత, గిరిజనులతోపాటు పోలీసులను చంపారని తెలిపారు. 'మేం బ్యాలెట్ ను నమ్ముకుని ముచ్చటగా మూడోసారి దేశ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చింది. తుపాకీ పట్టుకుని పోలీసులను, దళిత, గిరిజనులను చంపడం, మీరూ చనిపోవడం మినహా మీరు సాధించిందేమిటి?' అని మావోయిస్టులను కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు.
