Heavy Rains: అకాల వర్షాలతో రైతులు ఆగం ఆగం..

Telanhgana Weather Report: నిన్నటి తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఎండలు ప్రజల మాడు పగలగొట్టాయి. అంతేకాదు పగలు బయటకు రావాలంటే ప్రజలు జంకే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. పలు చోట్ల ఈ సారి రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలోని నిజామాబాద్, మంచిర్యాల, బెల్లంపల్లి, ఖమ్మం, సూర్యాపేట వంటి ప్రాంతాల్లో ఈ సారి రికార్డు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. అటు భాగ్యనగరంలో ఈ సారి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు బ్రేక్ చేశాయి. తాజాగా నిన్న సాయంత్రం ఉన్నట్టుండి వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. హైదరాబాద్ తో పాటు ఉత్తర తెలంగాణతో పాటు ఏపీలో పలు ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి.
అర్ధరాత్రి మంచిర్యాల తో పాటు పలు జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం అతలాకుతలం చేసింది. వాతావరణం కాస్త చల్లబడిన కాలం కానీ కాలంలో కురిసిన వర్షాలు రైతులకు కడగండ్లు మిగుల్చాయి. ముఖ్యంగా మంచిర్యాలలో గోడుల, చెట్లు కూలి పక్కనే ఉన్న కార్లపై పడటంతో అవి పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యాయి. ముఖ్యంగా లక్సెట్టి పేట పోలీస్ వాహనం పై పడ్డ చెట్టు.. పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులకు భారీ వర్షాలు నేలకొరిగాయి. మొత్తంగా వర్షాల వల్ల మామిడి పూత దెబ్బతింది. పలు చోట్ల కళ్లాల్లో ఆరబోసిన పసుపు, మిరప పంటలు నాని పోవడంతో రైతులు లబోదిబో మంటున్నారు.
దీంతో ప్రభుత్వ మున్సిపల్ సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి రంగంలోకి దిగి చెట్లను తెలిగించే పనుల్లో పడ్డారు. మరోవైపు హాజీపూర్- దండేపల్లి మార్గంలో చెట్లు కూలడంతో ఆ దారిలో వెళ్లే వాహానాలక అంతరాయం ఏర్పడింది.
ముఖ్యంగా కర్నాటక, తమిళనాడు మీదుగా ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా ఏపీలో మరో నాలుగు రోజులు పాటు విభిన్నమైన వాతావరణం ఉండనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో పలు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు పడ్డాయి. మరోవైపు వర్షాలు పడుతున్న దక్షిణ కోస్తాలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 నుంచి 3 డిగ్రీలు ఎక్కువ నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.
