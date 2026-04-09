Youtuber Vaishnavi: శ్వేతనాగు రూపంలో వైష్ణవి? దశదిన కర్మలో జరిగిన ఆ వింత ఏంటి.. వీడియో..

Youtuber Vaishnavi Viral Video Watch: ప్రముఖ యూట్యూబర్ వైష్ణవి అకాల మరణంతో ఒక్కసారిగా ఆమె కుటుంబాన్ని తీరని శోకంలోకి ముంచేసింది.. అయితే, ఆమె చనిపోయిన తర్వాత జరుగుతున్న కొన్ని వింత సంఘటనలు ఇప్పుడు సర్వత్రా చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి.. అలాగే ఇటీవలే వైష్ణవి తన సోదరుడి కలలోకి వచ్చిందని..తాను ఆత్మ రూపంలో ఆమెను చూశామని ఆమె సోదరులు షాకింగ్ విషయాలను ఓ యూట్యుబ్ ఛానెల్ ఇంటర్య్వూలో తెలిపారు.
వైష్ణవి సోదరుడు సాగర్ మాట్లాడుతూ.. నిన్న రాత్రి చెల్లి నా కలలోకి వచ్చిందని.. అన్నా.. నువ్వు ఎందుకు అంతగా బాధపడుతున్నావు? నేను చనిపోలేదు, మీతోనే ఉన్నాను. మన ఊరిలోనే తిరుగుతున్నాను. నేను మళ్లీ తిరిగి వస్తాను.. అని చెప్పింది. అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. అంతేకాకుండా తన బట్టలతో పాటు చీరలు ఎవరికీ ఇవ్వవద్దని.. తాను మళ్లీ జన్మిస్తానని వైష్ణవి కలలో కోరినట్లు సోదరులు తెలిపారు.
వైష్ణవి దశదిన కర్మల సమయంలో ఒక తెల్లటి నాగుపాము ఇంటి పరిసరాల్లోకి తిరగడం అందరినీ అశ్చర్యపరిచేలా చేసింది.. మా అమ్మ శివయ్యను ప్రార్థిస్తూ.. నా బిడ్డను ఏ రూపంలోనైనా పంపించు అని వేడుకుందని.. సరిగ్గా అదే సమయంలో ఒక తెల్లటి పాము అక్కడికి వచ్చిందని.. అది మమ్మల్ని ఏమీ చేయకుండా చాలా సేపు అక్కడే ఉండి.. వెల్లిపోయిందని.. అది చూశాక మా చెల్లి పాము రూపంలో వచ్చిందని మాకు అనిపించిందని సోదరులు తెలిపారు.
వైష్ణవి మరణానికి కారణమైన వారికి కఠిన శిక్ష పడాలని.. తమకు న్యాయం జరగాలని ఆమె సోదరులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పాలకోవ ఇష్యూ జరిగితే.. ఇండస్ట్రీ అంతా స్పందించింది. కానీ.. ఒక ఆడబిడ్డ ప్రాణం పోతే ఎవరూ మాట్లాడటం లేదు. మా చెల్లికి జరిగిన అన్యాయం మరే ఇతర ఆడబిడ్డకూ జరగకూడదు అని వారు అన్నారు. ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రజలు తమ న్యాయ పోరాటానికి మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు.
