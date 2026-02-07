English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telangana Municipal Elections: మున్సిపల్ ఎన్నికలు.. సొంత నియోజకవర్గాల్లోనే బీఆర్ఎస్ అగ్రనేతలు ప్రచారం..?

Telangana Municipal Elections: మున్సిపల్ ఎన్నికలు.. సొంత నియోజకవర్గాల్లోనే బీఆర్ఎస్ అగ్రనేతలు ప్రచారం..?

Telangana Municipal Elections: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం హోరెత్తుతోంది..! పురపోరును సవాల్ గా తీసుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జిల్లాల పర్యటనతో ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు..! అటు మంత్రులు సైతం గ్రౌండ్ లోకి దిగిపోయి.. కష్టపడుతున్నారు..! కానీ గులాబీ పార్టీలో ఇందుకు పూర్తిగా విరుద్దమైన వాతావరణం కనిపిస్తోందా..! గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారానికి దూరంగా ఉన్నారు..! కనీసం కేటీఆర్, హరీశ్ రావు అయినా ప్రచారానికి వస్తారని గులాబీ లీడర్లు భావిస్తున్నారు..! కానీ ఈ ఇద్దరు నేతలు కూడా తమతమ జిల్లాలకే ఎందుకు పరిమితం అయ్యారు..!    

Written by - G Shekhar | Last Updated : Feb 7, 2026, 04:41 PM IST

Telangana Municipal Elections: మున్సిపల్ ఎన్నికలు.. సొంత నియోజకవర్గాల్లోనే బీఆర్ఎస్ అగ్రనేతలు ప్రచారం..?

Telangana Municipal Elections: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ కు మరో వారం రోజులే సమయం ఉంది. ఫిబ్రవరి 11న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 117 మున్సిపాలిటీలు, 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.  ఇప్పటికే అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ఎన్నికల ప్రచారంలో బిజిబిజిగా ఉన్నారు. జిల్లాలో టూర్‌ లో భాగంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఎన్నికల ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో మాత్రం.. రాష్ట్రస్థాయి నేతలు కేవలం తమ జిల్లాలకే పరిమితం అయ్యారన్న చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తమ సొంత జిల్లాల్లోనే ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్నారు. దాంతో ఇతర జిల్లాల నేతలు కేటీఆర్, హరీశ్ రావు లాంటి నేతలు తమ జిల్లాకు ప్రచారానికి వస్తే బాగుండేదని తమ అనుచరుల దగ్గర వాపోతున్నారట. అగ్రనేతలు తరలివచ్చి ప్రచారం నిర్వహిస్తే.. కారు పార్టీ టాప్ గేర్‌లో దూసుకుపోయేదని.. కానీ టాప్ లీడర్లు దూరం కావడంతో ఏం జరుగుతుందోనంటూ టెన్షన్ పడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. 

ప్రస్తుతం రాజన్న సిరిసిల్లా జిల్లాలో కేటీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. సిరిసిల్లా మున్సిపాలిటీలో గులాబీ జెండా ఎగిరేలా ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్నారు. గులాబీ పార్టీ అభ్యర్ధులకు మద్దతుగా.. క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు. అయితే పార్టీలో నేతలు, క్యాడర్ కు దిశానిర్దేశం చేయాల్సిన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, ట్రబుల్ షూటర్ హరీష్ రావు కేవలం తమ సొంత నియోజకవర్గాలైన సిరిసిల్ల, సిద్ధిపేట, గజ్వేల్‌లకే పరిమితం కావడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రచారం నిర్వహించి కేడర్‌లో ధైర్యం నింపాల్సింది పోయి, కేవలం తమ ఇలాకాలను కాపాడుకుంటే చాలన్నట్టుగా వ్యవహరించడం శ్రేణులను డీలా పడేస్తోంది. స్టేట్ లెవల్ నేతలు రాకుండా కేవలం స్థానిక నాయకులకే భారాన్ని వదిలేయడం వల్ల గ్రౌండ్ లెవల్‌లో పార్టీ ఉనికి ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోందనే ఆవేదన వ్యక్తమవుతోంది.

ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ అగ్రనేతలు ఎన్నికల ప్రచారానికి దూరం కావడంపై సొంత పార్టీ నేతల నుంచే విమర్శలు వస్తున్నాయి. అయితే హైకమాండ్ ఆలోచనలు మాత్రం మరోలా ఉందనే చర్చ జరుగుతోంది. మున్సిపల్  ఫలితాలు ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా ఆ నెపాన్ని తమపై వేసుకోకుండా ఉండేందుకే అగ్రనేతలు ఈ వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తున్నారా అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రతికూలంగా వస్తే బాధ్యత తీసుకోవాల్సి వస్తుందనే భయంతోనే కేటీఆర్, హరీష్ రావులు బయటకు రావడం లేదని విమర్శలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ హైకమాండ్ కేవలం టెలీ కాన్ఫరెన్స్‌లు, అంతర్గత సమీక్షలకే పరిమితమైంది. ఇ

లాంటి కీలక సమయంలో నాయకత్వం ముందుండి నడవకపోవడం అంటే, యుద్ధరంగంలో సైన్యాన్ని వదిలేసి సేనాపతులు గదిలో కూర్చున్నట్టేనని అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది. ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే, కార్యకర్తలు తమను తాము కాపాడుకోలేక ఇతర పార్టీల వైపు చూసే ప్రమాదం ఉందని, తద్వారా పార్టీని రోడ్డున పడేసినట్లు అవుతుందని ఆందోళన చెందుతున్నారు.

మొత్తంగా మున్సిపాలిటీలో కాకపోయినా.. ఏడు కార్పొరేషన్లలో అయినా అగ్రనేతలు ప్రచారం చేయాలనే అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది. ఎలాగూ కేసీఆర్ ప్రచారానికి దూరంగా ఉంటారని గతంలోనే కేటీఆర్ ప్రకటించారు. కనీసం కేటీఆర్, హరీశ్‌ రావు ఎన్నికల ప్రచారానికి దిగితే సీన్ మొత్తం మారుతుందని చెబుతున్నారు. అయితే పోలింగ్‌కు మరో వారం రోజులపాటు సమయం ఉంది. ఆలోపు కేటీఆర్ హరీశ్ రావు రాష్ట్రమంతటా ప్రచారం చేస్తారా.. లేక తమ సొంత నియోజకవర్గాలకే పరిమితం అవుతారా అనేదానిపై పార్టీ నేతలు కూడా క్లారిటీ ఇవ్వలేకపోతున్నారు.. 
 

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

telangana municipal electionsKTRHarish Raobrs partyMunicipal elections Telangana

