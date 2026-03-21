Jagtial News: పాపం.. కిడ్నీలు ఫెయిలైన భర్తను శ్మశానంలో వదిలేసిన భార్య!

Jagtial Telugu News: జగిత్యాల జిల్లాలో హృదయ విదారక ఘటన చోటుచేసుకుంది.. జీవితకాలం తోడుంటానని ప్రమాణం చేసిన భార్య.. భర్త అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుండడంతో నిస్సహాయ స్థితిలో స్మశాన వాటికలో వదిలేసి వెళ్ళింది.. ఈ ఘటన ఇప్పుడు జిల్లావ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 21, 2026, 02:52 PM IST

Trending Photos

Studio81: గుంటూరు సినీ ప్రియులకు శుభవార్త.. ఆధునిక థియేటర్ అనుభవానికి కొత్త దారులు!
7
Studio81 Guntur
Studio81: గుంటూరు సినీ ప్రియులకు శుభవార్త.. ఆధునిక థియేటర్ అనుభవానికి కొత్త దారులు!
Bigg Boss Beauty: రోడ్డుపైనే అలా చేశారు.. లైంగిక వేధింపుల గురించి ఎమోషనల్ అయిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ..!
6
Bigg Boss Telugu
Bigg Boss Beauty: రోడ్డుపైనే అలా చేశారు.. లైంగిక వేధింపుల గురించి ఎమోషనల్ అయిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ..!
Gold Rate Drop: బంగారం భారీ పతనం.. తులం రూ. 7,140 తగ్గింపు..రానున్న రోజుల్లో తులం 1లక్ష దిగువకు చేరుతుందా?
5
Gold Price Today
Gold Rate Drop: బంగారం భారీ పతనం.. తులం రూ. 7,140 తగ్గింపు..రానున్న రోజుల్లో తులం 1లక్ష దిగువకు చేరుతుందా?
Prabhu Deva: ₹14 కోట్ల పెట్టుబడి… లాభం మాత్రం ₹35 లక్షలు... ఆశ్చర్యపరుస్తున్న ప్రభుదేవా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం..!
6
Prabhu Deva property deal
Prabhu Deva: ₹14 కోట్ల పెట్టుబడి… లాభం మాత్రం ₹35 లక్షలు... ఆశ్చర్యపరుస్తున్న ప్రభుదేవా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం..!
Jagtial Telugu News: మనుషుల మధ్య బంధాల కంటే పేదరికం సృష్టించే కష్టాలే బలమైనవని నిరూపించే అత్యంత హృదయ విదారక ఘటన జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలో చోటుచేసుకుంది.. ప్రాణం ఉన్నంతవరకు తోడుంటానని ప్రమాణం చేసిన భార్య.. తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న భర్తను కాపాడుకోలేక, తగిన గతిలేక స్మశాన వాటికలు వదిలేసి వెళ్లిన ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది..

జగిత్యాల జిల్లాకు చెందిన ఎండ్రికాయల శ్రీధర్ గత కొన్ని రోజుల నుంచి తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు.. ఇదే సమయంలో ఆయనకు రెండు కిడ్నీలు దెబ్బతినడంతో పరిస్థితి చాలా వరకు విషమించింది.. స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో డయాలసిస్ చేయించినప్పటికీ.. ఆరోగ్యం ఏమాత్రం మెరుగు పడలేకపోయింది.. రోజురోజుకు క్షీణిస్తున్న ఆరోగ్యం, పెరుగుతున్న వైద్య ఖర్చులు ఆ కుటుంబాన్ని ఆర్థికంగా అనేక సమస్యల్లో పడేసాయి..

శ్రీధర్ అనారోగ్యానికి గురికావడంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయింది.. ముఖ్యంగా అర్థ కట్టలేని స్థితిలో ఉండడంతో ఇంటి యజమాని ఇల్లు ఖాళీ చేయాలని తీవ్ర ఒత్తిడి తీసుకువచ్చాడు.. మరోవైపు ఇద్దరు పిల్లల బాధ్యత తో పాటు వారి భవిష్యత్తు ఆ తల్లిని ఎంతగానో వేటాడాయి.. ఆటో అనారోగ్యంతో కదలలేని స్థితిలో ఉన్న భర్తను చూసుకోలేక.. మరోవైపు పిల్లలను పోషించలేక ఆమె తీవ్ర మనోవేదనకు గురైంది.. కొద్ది రోజులపాటు ఎంతగానో ఆలోచన చేసింది..

Read more: Viral Video: ముక్కుతో సిగరెట్ తాగడమేంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి..

చివరికి ఏ దారి కనిపించని స్థితిలో.. తన భర్తను జగిత్యాలలోని స్థానిక స్మశాన వాటికలో వదిలేసింది.. నేను నీకు చికిత్స చేయించలేను.. కనీసం ఉండటానికి నీడ కూడా లేదని.. ఎంతో నిస్సహాయ స్థితిలో ఆమె తన ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకొని పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది.. అయితే స్మశానంలో పడి ఉన్న శ్రీధర్ ను గమనించిన స్థానికులు వెంటనే సామాజిక కార్యకర్తలకు సమాచారం అందించారు.. మానవత్వంతో స్పందించిన వారు పోలీసుల సహాయంతో శ్రీధర్ను చికిత్స నిమిత్తం మళ్ళీ ఆస్పత్రికి తరలించారు.. ఈ వార్త తెలిసిన స్థానికులు.. పేదరికం ఒక మనిషిని ఎంతటి కఠిన నిర్ణయాన్ని తీసుకునేలా చేస్తుందని.. దానికి నిదర్శనం ఈ ఘటనేనని కన్నీరు పెడుతున్నారు.

Read more: Viral Video: ముక్కుతో సిగరెట్ తాగడమేంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

