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Peddapalli: వామ్మో.. భార్య చేతిలో మరో భర్త బలి.. పెద్దాపల్లిలో షాకింగ్ ఘటన.. అసలు ట్విస్ట్ ఏమిటంటే..?

Wife killed husband in peddapalli: భర్త రోజు తాగి వచ్చి తనను హింసించడంపట్ల భార్య విసిగిపోయింది. ఈ క్రమంలో తన కొడుకుతో కలిసి ఆవేశంతో ఊగిపోయింది. మద్యంమత్తులో నిద్రలో ఉన్న తన భర్తపై రాళ్లతో దాడి చేసి హత్య చేశారు. పెద్దపల్లిలో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 10, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:44 PM IST
Peddapalli: వామ్మో.. భార్య చేతిలో మరో భర్త బలి.. పెద్దాపల్లిలో షాకింగ్ ఘటన.. అసలు ట్విస్ట్ ఏమిటంటే..?
Image Credit: peddapalli(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Peddapalli: వామ్మో.. భార్య చేతిలో మరో భర్త బలి.. పెద్దాపల్లిలో షాకింగ్ ఘటన.. అసలు ట్విస్ట్ ఏమిటంటే..?
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