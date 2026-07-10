/Peddapalli: వామ్మో.. భార్య చేతిలో మరో భర్త బలి.. పెద్దాపల్లిలో షాకింగ్ ఘటన.. అసలు ట్విస్ట్ ఏమిటంటే..?

Peddapalli wife killed husband news: సమాజంలో పవిత్రమైన దాంపత్య బంధం పూర్తిగా అభాసుపాలైంది. ప్రతిరోజు భార్య భర్తలు ఒకర్ని మరోకరు చంపుకుంటున్న ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల ఆర్థిక పర అంశాలతో వివాదాలు జరుగుతున్నాయి.మరికొన్ని చోట్ల వివాహేతర సంబంధాలతో గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతిరోజు దంపతుల హత్యలు, సుపారీల హత్యలు వార్తలలో ఉంటూ వివాహ బంధానికి సవాల్ గా మారాయి. కొంత మంది క్షణికావేశంలో కట్టుకున్న వాళ్లను కాటికి పంపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పెద్దపల్లిలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
పెద్దపల్లి జిల్లాలోని సుల్తానాబాద్ మండలం కదంబపూర్ గ్రామంలో అమానుష ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సయ్యద్ గోరమియా , గోరేబి భార్య భర్తలు. వీరికి సయ్యద్ అలీ అనే కొడుకు ఉన్నాడు.సయ్యద్ గోరమియా తరచుగా తప్పతాగి భార్యను, కొడుకుపై దాడులు చేసేవాడు. రోజు భార్యను కొడుతు, డబ్బులను ఖర్చుచేసేవాడు. దీంతో ఇతని వేధింపులు ఇటీవల మరీ పీక్స్ కు చేరాయి. దీని నుంచి ఎలాగైన బైటపడాలని సయ్యద్ గోరమియా భార్య ప్లాన్ వేశారు.
ఇటీవల సయ్యద్ గోరమియా మద్యం మత్తులో గాఢనిద్రలో ఉన్న సమయంలో.. భార్య గోరేబి, కొడుకు సయ్యద్ అలీ కలిసి అతడిపై దాడి చేశారు. పెద్ద బండ రాళ్లతో నిద్రిస్తున్న సయ్యద్ గోరమియా తలపై బాదారు. తీవ్రమైన గాయాలు కావడంతో గోరమియా అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు. ఆ తర్వాత అరుపులతో చుట్టుపక్కల వారు వచ్చి చూడగా అప్పటికే సయ్యద్ గోరమియా రక్తపు మడుగులో ఉన్నాడు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
ఘటన స్థలంకు చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. నిందితులైన భార్య, కొడుకును అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
అయితే పోలీసుల విచారణలో గతంలో రెండు మార్లు సయ్యద్ గోరమియాను చంపేందుకు భార్య, అతని కొడుకుతో కలిసి స్కెచ్ వేసిందని, కానీ అప్పుడు తప్పించుకున్నాడని భార్య చెప్పినట్లు సమాచారం. మొత్తంగా ఆర్థిక సమస్యలేనా..?.. వివాహేతర సంబంధాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా..?.. అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
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