/ Jagtial: వామ్మో.. హోటల్లో ఇలా కూడా బిల్ వసూలు చేస్తారా..?.. జగిత్యాలలో షాకింగ్ ఘటన..

Woman leaves hotel with out paying biryani bill in jagtial: ఇటీవల చాలా మంది హోటర్ లు, రెస్టారెంట్ లకు వెళ్లి ఫుల్ గా తింటుంటారు. కొంత మందిదగ్గర డబ్బులు లేకున్న కూడా తమకు నచ్చిన అన్ని రకాల ఫుడ్ ఐటమ్ లను తింటారు. ఆతర్వాత నెమ్మదిగా అక్కడ నుంచి జారుకుంటారు. ఇలాంటి ఘటనలు మనం డైలీ చూస్తుంటాం. కొన్నిసార్లు ఇలాంటి ఘటనలలో బిల్ కట్టకుండా పారిపోతే వారితో ప్లేట్ లు కడిగించడం, హోటల్ లో పనులు చేయించడం చేస్తారు. కానీ మరికొంత మంది తిన్న పదార్థాలకు బిల్ కట్టే వరకు అక్కడి నుంచి కస్టమర్ లను జరగనివ్వరు.
పోలీసులకు సమాచారం కూడా ఇస్తారు. అయితే.. తాజాగా.. ఒక కస్టమర్ తమ బిర్యానీ పార్శీల్ కు బిల్ చెల్లించలేదని యజమాని వారి సీసీటీవీ ఫుటేజీని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశాడు. ఈ ఘటన జగిత్యాలలో చోటు చేసుకుంది.
జగిత్యాలలోని కొత్త బస్టాండ్ ఇన్గేట్ ఎదురుగా ఉన్న ఒక హోటల్లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక మహిళ బిర్యానీ పార్సల్ చేయించుకుంది. ఆతర్వాత ఫోన్ పేలో బిల్ చెల్లించినట్లు చెప్పింది. ఇంతలో బస్సు వచ్చిందన్న తొందరలో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఆ తర్వాత హోటల్ యజమాని చూసుకునే వారకు బిల్ డబ్బులు రాలేదు.
దీంతో అతను హోటల్ లో ఉన్న సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించాడు. దాన్ని నెట్టింట పోస్ట్ చేసి తనకు రావాల్సిన రూ.650 బిల్లు చెల్లించే విధంగా చేయాలని కోరాడు. ఈ వీడియోను సంబంధిత వ్యక్తికి చేరేలా షేర్ చేయాలని కోరారు. ఇది కాస్త వైరల్ గా మారింది. హోటల్ యజమాని చేసిన ఈ ప్రయత్నంపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.
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