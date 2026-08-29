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Jagtial: వామ్మో.. హోటల్లో ఇలా కూడా బిల్ వసూలు చేస్తారా..?.. జగిత్యాలలో షాకింగ్ ఘటన..

Jagtial news:  మహిళ బిర్యానీ పార్శీల్ కట్టించుకుంది.ఆ తర్వాత బిల్ చెల్లించకుండా అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయింది. అయితే హోటల్ యజమాని ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు.తనకు న్యాయంగా రావాల్సిన బిల్ వచ్చేలా చూడాలని కోరాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 29, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:02 PM IST
Jagtial: వామ్మో.. హోటల్లో ఇలా కూడా బిల్ వసూలు చేస్తారా..?.. జగిత్యాలలో షాకింగ్ ఘటన..
Image Credit: womanleaveshotelinjagtial

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Jagtial: వామ్మో.. హోటల్లో ఇలా కూడా బిల్ వసూలు చేస్తారా..?.. జగిత్యాలలో షాకింగ్ ఘటన..
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