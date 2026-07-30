/ఎల్లంపల్లి వద్ద వరద ముప్పు.. తీరప్రాంత ప్రజలకు తీవ్ర హెచ్చరికలు!

Yellampalli Project News: ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల ధాటికి ఉత్తర తెలంగాణలోని ప్రధాన జలాశయాలకు జలకళ సంతరించుకుంది. ఎగువన ఉన్న కడెం ప్రాజెక్టు భారీ వరద ప్రవాహం చేరుకోవడంతో అధికారులు గేట్లు ఎత్తి దిగువకు భారీగా నీటిని విడుదల చేశారు. దీంతో మంచిర్యాలతో పాటు పెద్దపల్లి జిల్లాల సరిహద్దుల్లోని ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్కు వరద ప్రవాహం అత్యంత ఉధృతంగా పెరుగుతోంది. అయితే, భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు తక్షణమే అత్యవసర చర్యలు చేపట్టారు.
ఈ రోజు రాత్రి 7:30 గంటలకు ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ రేడియల్ క్రస్ట్ గేట్లను తెరిచి.. దిగువ గోదావరి నదిలోకి దాదాపు 1,00,000 క్యూసెక్కులకు పైగా నీటిని విడుదల చేయనున్నట్లు రామగుండం ఇరిగేషన్ విభాగం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ (EE) అధికారికంగా ప్రకటించారు.
వరద నీరు ఒక్కసారిగా ఉప్పొంగే ప్రమాదం ఉన్నందున ప్రాజెక్ట్ దిగువన ఉన్న గోదావరి పరివాహక గ్రామాల ప్రజలను అధికారులు ప్రత్యేకమైన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. గోదావరి తీర ప్రాంతాల వైపు ఎవరూ వెళ్లకూడదని ఆంక్షలు విధించారు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
అలాగే నదిలో ప్రవాహ వేగం ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉన్నందున చేపల వేట కోసం నదిలోకి దిగడం కానీ.. పడవలు నడపడం మానుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పశువులను, గొర్రెలతో పాటు మేకల మందలను మేత కోసం నదీ తీరంలోకి కానీ.. ముంపు ప్రాంతాల్లోకి గానీ తీసుకెళ్లవద్దని కోరారు. దిగువ ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలు నిరంతరం పరిస్థితిని గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని.. అవసరమైతే సురక్షిత ప్రాంతాలకు లేదా పునరావాస కేంద్రాలకు మారేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆదేశించారు.
అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు పోలీస్, రెవెన్యూ యంత్రాంగాలు, ప్రజా ప్రతినిధులు తక్షణమే క్షేత్రస్థాయిలోకి రావాలని.. ఇరిగేషన్ శాఖ విజ్ఞప్తి చేసిన్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది.. నదీ తీర గ్రామాల్లో మైకుల ద్వారా దండోరా వేయిస్తూ.. ప్రజలను చైతన్య పరచాలని సూచించారు. ముందస్తు హెచ్చరిక చర్యల ద్వారా ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
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