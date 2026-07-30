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ఎల్లంపల్లి వద్ద వరద ముప్పు.. తీరప్రాంత ప్రజలకు తీవ్ర హెచ్చరికలు!

Yellampalli Gates Open: భారీ వర్షాలతో కడెం నుంచి ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా ఈరోజు రాత్రి 7:30 గంటలకు ఎల్లంపల్లి గేట్లు తెరిచి దిగువ గోదావరిలోకి 1,00,000 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేయనున్నారు. దీంతో దిగువ ప్రజలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఇరిగేషన్ అధికారులు కోరారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 30, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:40 PM IST
ఎల్లంపల్లి వద్ద వరద ముప్పు.. తీరప్రాంత ప్రజలకు తీవ్ర హెచ్చరికలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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