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యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై భగ్గుమన్న విద్యుత్ ఉద్యోగులు..

Jagtial Telugu News: యాదాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్‌పై ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై తెలంగాణ స్టేట్ ఎంప్లాయీస్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (TGPEJAC) తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ నిర్ణయాన్ని నిరసిస్తూ జగిత్యాల TGNPDCL డివిజన్ కార్యాలయం వద్ద విద్యుత్ ఉద్యోగులు భారీ నిరసన చేపట్టారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 07, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:49 PM IST
యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై భగ్గుమన్న విద్యుత్ ఉద్యోగులు..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై భగ్గుమన్న విద్యుత్ ఉద్యోగులు..
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