/యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై భగ్గుమన్న విద్యుత్ ఉద్యోగులు..

YTPS Privatization Latest News: యాదాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ (YTPS)లోని కీలక విభాగాలను ప్రైవేటుపరం చేయాలనే ప్రభుత్వ ఆలోచనపై విద్యుత్ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్లాంట్లోని కోల్తో పాటు యాష్ హ్యాండ్లింగ్ విభాగాల నిర్వహణ బాధ్యతలను ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించేందుకు ప్రభుత్వం టెండర్లు పిలవడాన్ని నిరసిస్తూ.. జగిత్యాలలో విద్యుత్ కార్మికులు, ఉద్యోగులు పెద్ద ఎత్తున నిరసన చేపట్టారు. విద్యుత్ సంస్థల ప్రైవేటీకరణ ముగింపునకు తెలంగాణ స్టేట్ పవర్ ఎంప్లాయీస్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (TGPEJAC) రాష్ట్ర నాయకత్వం ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈ మంగళవారం జగిత్యాలలో భారీ నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
నల్ల బ్యాడ్జీలతో విధులకు..
మంగళవారం ఉదయం జగిత్యాలలోని TGNPDCL డివిజన్ కార్యాలయ ఆవరణకు చేరుకున్న విద్యుత్ ఉద్యోగులు, అధికారులతో పాటు కార్మికులు అందరూ నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి విధులకు హాజరయ్యారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయం పట్ల తమకున్న తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఈ సందర్భంగా వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం కార్యాలయ ప్రాంగణంలో అందరూ.. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ.. పెద్ద పెద్ద నినాదాలు చేశారు.
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల మనుగడకు ముప్పు..
ఈ నిరసన ప్రదర్శనను ఉద్దేశించి TGPEJAC రాష్ట్రతో పాటు స్థానిక నాయకులు మాట్లాడారు. ఎంతో కష్టపడి లాభాల బాటలో నడుపుకుంటున్న ప్రభుత్వ రంగ విద్యుత్ సంస్థలను.. ప్రైవేట్ వ్యక్తుల లాభాల కోసం ధారాదత్తం చేయడం దుర్మార్గమైన చర్య అని మండిపడ్డారు.
యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్లో అత్యంత కీలకమైన కోల్.. యాష్ హ్యాండ్లింగ్ విభాగాలను ప్రైవేట్ చేతుల్లో పెడితే.. అది భవిష్యత్తులో మొత్తం సంస్థ మనుగడకే ముప్పుగా మారుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనివల్ల ఉద్యోగుల హక్కులు కాలరాస్తాయని, ప్రభుత్వ రంగానికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని వారు స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి.. తక్షణమే ఈ టెండర్ల ప్రక్రియను ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.
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