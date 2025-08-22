English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BRS Party: కాంగ్రెస్‌, బీజేపీలకు భారీ షాక్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి భారీ చేరికలు

Big Shock To BJP And Congress Party Massive Joinings In BRS Party: కేంద్రం, రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ పార్టీలకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. ప్రధాన ప్రతిపక్ష బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి భారీగా చేరికలు జరుగుతున్నాయి. హుజురాబాద్‌లో గులాబీ పార్టీకి ఫుల్‌ జోష్‌ వచ్చింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 22, 2025, 03:43 PM IST

BRS Party: కాంగ్రెస్‌, బీజేపీలకు భారీ షాక్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి భారీ చేరికలు

BRS Party Joinings: కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చడంలో విఫలమవడంతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి భారీగా చేరికలు జరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నుంచి వలసలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా బీజేపీ నుంచి గులాబీ పార్టీలోకి నాయకులు, కార్యకర్తలు చేరుతున్నారు. తాజాగా హుజురాబాద్‌ నియోజకవర్గం నుంచి పెద్ద ఎత్తున చేరికలు జరిగాయి. ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ కండువాను కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ నాయకులు కప్పుకున్నారు. ఒక్కరోజు వ్యవధిలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పలువురు మాజీ సర్పంచులు, కీలక నాయకులు గులాబీ పార్టీలో చేరారు. ఈ చేరికలతో బీఆర్‌ఎస్ పార్టీకి కొత్త ఊపునిచ్చాయి.

హైదరాబాద్‌లో కాంగ్రెస్‌ నాయకులకు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ కండువాలు కప్పి ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా హుజురాబాద్‌ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసపూరిత పాలనతో విసిగిపోయారని చెప్పారు. రైతులు సహా అన్ని వర్గాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు. కేసీఆర్ పాలనలో తెలంగాణలో 'రామరాజ్యం' నడిచిందని.. కానీ ఇప్పుడు 'రాక్షస పాలన' నడుస్తోందని విమర్శించారు. పదేళ్ల కేసీఆర్ పాలనలో తెలంగాణ సస్యశ్యామలమై, దేశంలోనే అన్ని రంగాల్లో ప్రథమ స్థానంలో ఉందని గుర్తు చేశారు.

తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ హయాంలోనే జరిగిందని పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి తెలిపారు. రాష్ట్రం మరింత అభివృద్ధి చెందాలంటే తిరిగి కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగితే తమకు రాజకీయ భవిష్యత్తుతో పాటు కనీస గౌరవం కూడా ఉండదని గ్రహించి, తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం పోరాడుతున్న బీఆర్‌ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నట్లు ఎమ్మెల్యే కౌశిక్‌ రెడ్డి వివరించారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలకు న్యాయం చేకూరేలా ప్రభుత్వంతో పోరాడుతామని తెలిపారు.

'తెలంగాణ ప్రజలంతా తిరిగి కేసీఆర్ పాలన కోరుకుంటున్నారని, భవిష్యత్తులో తప్పక కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారు' అని ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ ప్రజలంతా బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ వైపే చూస్తున్నారని.. ఇకనుంచి రాబోయే అన్ని ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ జయకేతనం ఎగురవేస్తుందని తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KT Rama RaoPadi Kaushik Reddybrs partyhuzurabadRevanth Reddy Failures

