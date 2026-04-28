English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Khammam
  10th Class Results 2026: పదో తరగతి పరీక్షల ఫలితాలకు సర్వం సిద్ధం.. రేపే రిజల్ట్స్..!

10th Class Results 2026: పదో తరగతి పరీక్షల ఫలితాలకు సర్వం సిద్ధం.. రేపే రిజల్ట్స్..!

SSC Results 2026: తెలంగాణలో పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాల వెల్లడికి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్టుమెంట్ ముమ్ముర ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. పదో తరగతి ఫలితాలు రేపు విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు SSC బోర్డు కసరత్తు పూర్తి చేసింది. రేపు మధ్యాహ్నం పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాలను వెల్లడించనున్నట్టు అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 28, 2026, 01:07 PM IST

10th Class Results 2026:  తెలంగాణ పదో తరగతి పరీక్షల ఫలితాలకు  సర్వం సిద్దమైంది. దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5 లక్షల 17 వేల 727 మంది విద్యార్ధులు పరీక్షలకు ఫీజు కడితే.. 5 లక్షల 28 మంది పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. ఒకసారి ఫెయిలై పరీక్షలు రాస్తున్న అభ్యర్ధులు 10 వేల 512 మంది విద్యార్ధులు ఉన్నారు. ప్రైవేటు పాఠశాల నుంచి ఎక్కువగా  2 లక్షల 50 వేల 15 విద్యార్థులు పరీక్షలు రాసారు.  ప్రభుత్వ పాఠశాలల న నుంచి 2 లక్షల 7 వేల 573 మంది పరీక్షలుకు హాజరయ్యారు.  మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు జరిగిన పరీక్షలకు మొత్తంగా  5 లక్షల మందికి పైగా స్టూడెంట్స్ రాసినట్టు సమాచారం. ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 గంటల వరకు ఈ పరీక్షలు జరిగాయి. 
 
అన్ని సబ్జెక్టుల జవాబు పత్రాల మూల్యాంకన ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తయింది. వాల్యుయేషన్‌తో పాటు స్కానింగ్ పనులను ఈ నెల 25వ తేదీన ముగిసినట్టు విద్యాశాఖ అధికారులు తెలిపారు.  అనంతరం క్రోడీకరణ చేపట్టారు. దీంతో రేపు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాలను వెల్లడించనున్నట్టు తెలిపారు. ఫలితాలను ప్రభుత్వ సలహాదారు కేశవరావు, విద్యాశాఖ సెక్రటరీ యోగితా రాణా రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఇక ప్రభుత్వం SCERTలో ఫలితాలను రిలీజ్ చేయనున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

తెలంగాణ పదవ తరగతి పరీక్షలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు పరీక్ష కేంద్రాలలో జరిగాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తంగా 5లక్షల 17వేల మంది  విద్యార్ధీనీ విద్యార్థులు పరీక్షలు రాశారు.  ముందుగా మే 4 లేదా 5వ తేదిల్లో విడుదల చేయాలనుకున్నారు. కానీ ఇప్పటికే వాల్యూవేషన్ కోడింగ్ పూర్తి కావడంతో రేపు మధ్యాహ్నం  ఫలితాలను వెల్లడించనున్నట్టు అధికారికంగా తెలిపారు. పరీక్ష ఫలితాల కోసం SCERT కాకుండా bse.telangana.gov.inలో ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు. తెలంగాణ పదో తరగతి విద్యార్ధులు కేవలం ఈ వెబ్ సైట్ మాత్రమే కాదు. అందుబాటులో ఉన్న పలు వెబ్ సైట్స్ లో విద్యార్ధులు తమ ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు.  దీని కోసం విద్యార్ధుల హాల్ టికెట్ నెంబర్, ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా కూడా పరీక్ష ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana SSC Results 2026TS 10th Results Date 2026Telangana 10th Class Results 2026BSE Telangana SSC ResultsTS SSC Results May 2026

Trending News