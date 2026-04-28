10th Class Results 2026: పదో తరగతి పరీక్షల ఫలితాలకు సర్వం సిద్ధం.. రేపే రిజల్ట్స్..!

10th Class Results 2026: తెలంగాణ పదో తరగతి పరీక్షల ఫలితాలకు సర్వం సిద్దమైంది. దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5 లక్షల 17 వేల 727 మంది విద్యార్ధులు పరీక్షలకు ఫీజు కడితే.. 5 లక్షల 28 మంది పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. ఒకసారి ఫెయిలై పరీక్షలు రాస్తున్న అభ్యర్ధులు 10 వేల 512 మంది విద్యార్ధులు ఉన్నారు. ప్రైవేటు పాఠశాల నుంచి ఎక్కువగా 2 లక్షల 50 వేల 15 విద్యార్థులు పరీక్షలు రాసారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల న నుంచి 2 లక్షల 7 వేల 573 మంది పరీక్షలుకు హాజరయ్యారు. మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు జరిగిన పరీక్షలకు మొత్తంగా 5 లక్షల మందికి పైగా స్టూడెంట్స్ రాసినట్టు సమాచారం. ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 గంటల వరకు ఈ పరీక్షలు జరిగాయి.
అన్ని సబ్జెక్టుల జవాబు పత్రాల మూల్యాంకన ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తయింది. వాల్యుయేషన్తో పాటు స్కానింగ్ పనులను ఈ నెల 25వ తేదీన ముగిసినట్టు విద్యాశాఖ అధికారులు తెలిపారు. అనంతరం క్రోడీకరణ చేపట్టారు. దీంతో రేపు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాలను వెల్లడించనున్నట్టు తెలిపారు. ఫలితాలను ప్రభుత్వ సలహాదారు కేశవరావు, విద్యాశాఖ సెక్రటరీ యోగితా రాణా రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఇక ప్రభుత్వం SCERTలో ఫలితాలను రిలీజ్ చేయనున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
తెలంగాణ పదవ తరగతి పరీక్షలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు పరీక్ష కేంద్రాలలో జరిగాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తంగా 5లక్షల 17వేల మంది విద్యార్ధీనీ విద్యార్థులు పరీక్షలు రాశారు. ముందుగా మే 4 లేదా 5వ తేదిల్లో విడుదల చేయాలనుకున్నారు. కానీ ఇప్పటికే వాల్యూవేషన్ కోడింగ్ పూర్తి కావడంతో రేపు మధ్యాహ్నం ఫలితాలను వెల్లడించనున్నట్టు అధికారికంగా తెలిపారు. పరీక్ష ఫలితాల కోసం SCERT కాకుండా bse.telangana.gov.inలో ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు. తెలంగాణ పదో తరగతి విద్యార్ధులు కేవలం ఈ వెబ్ సైట్ మాత్రమే కాదు. అందుబాటులో ఉన్న పలు వెబ్ సైట్స్ లో విద్యార్ధులు తమ ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం విద్యార్ధుల హాల్ టికెట్ నెంబర్, ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా కూడా పరీక్ష ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు.
Also Read: Balakrishnas Lineup: బాలకృష్ణ దూకుడు.. యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో వరుసగా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్..
Also Read: Chiranjeevi Lineup: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా తర్వాత చిరంజీవి నుంచే వచ్చే సినిమాలు ఇవే..
