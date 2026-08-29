Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Khammam
  • /Bhadrachalam MLA: నిరుద్యోగుల నుంచి ఏకంగా రూ.10 కోట్ల వరకు వసూలు.!. భద్రచలం ఎమ్మెల్యే పీఏపై కేసు.. లబో దిబోమంటున్న బాధితులు..!

Bhadrachalam MLA: నిరుద్యోగుల నుంచి ఏకంగా రూ.10 కోట్ల వరకు వసూలు.!. భద్రచలం ఎమ్మెల్యే పీఏపై కేసు.. లబో దిబోమంటున్న బాధితులు..!

Mla Tellam venkatrao pa in job scam: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల పేరిట దాదాపు రూ.8 నుంచి రూ.10 కోట్లు వసూలు చేసిన విషయం తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఇప్పటికే అనేక మందికి ఫేక్ అపాయింట్‌మెంట్ ఆర్డర్లు కూడా  తెల్లం వెంకటరావు పీఏ కళ్యాణ్ కుమార్ ఇచ్చిన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 29, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:24 PM IST
Bhadrachalam MLA: నిరుద్యోగుల నుంచి ఏకంగా రూ.10 కోట్ల వరకు వసూలు.!. భద్రచలం ఎమ్మెల్యే పీఏపై కేసు.. లబో దిబోమంటున్న బాధితులు..!
Image Credit: tellamvenkatrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
స్కూల్ బ్యాగ్ జిప్ తీయగానే షాక్.. లోపల దాక్కున్న పాము వీడియో..
2
3
4
5