/Bhadrachalam MLA: నిరుద్యోగుల నుంచి ఏకంగా రూ.10 కోట్ల వరకు వసూలు.!. భద్రచలం ఎమ్మెల్యే పీఏపై కేసు.. లబో దిబోమంటున్న బాధితులు..!

Case filed against bhadrachalam congress mla tellam venkatrao pa: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రజాపాలన అందిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ లు, బీజేపీలు తరచుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారును టార్గెట్ చేసుకుని ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నాయి. అయితే ఇటీవల తెలంగాణకు చెందిన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలపై తరచుగా అవినీతి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీనిపై అపోసిషన్ పార్టీలు సీఎం రేవంత్ సర్కారుపై ప్రశ్నలు సంధిస్తున్నాయి. తాజాగా.. భద్రాచలం కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే తెల్లం వెంకటరావు పీఏపై కేసు నమోదు కావడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో వివిధ శాఖలలో.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల పేరిట దాదాపు రూ.8 నుంచి రూ.10 కోట్లు వసూలు చేసిన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అంతే కాకుండా.. ఫేక్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లు సైతం తెల్లం వెంకటరావు పీఏ కళ్యాణ్ కుమార్ ఇచ్చినట్లు గుర్తించారు. ఏజెన్సీలో టీచర్ ఉద్యోగాలు, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఉద్యోగాలు, ఐటీసీ పేపర్ బోర్డులో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని, ఒక్కో నిరుద్యోగి దగ్గర రూ.30 లక్షల వరకు అక్రమ వసూళ్లు చేసినట్లు తెలుస్తొంది.
ఏడు నెలల క్రితమే విషయం తెలిసినా తన పీఏపై తెల్లం వెంకటరావు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దాదాపుగా రూ. 10 కోట్ల వరకు వసూళ్లు చేసి పీఏ పారిపోయినట్లు బాధితులు తమ గొడును పోలీసులకు విన్నవించారు. దీంతో పోలీసులు తెల్లం వెంకటరావు పీఏ కళ్యాణ్ కుమార్ పై కేసు నమోదుచేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
మరోవైపు మూడు రోజులుగా కళ్యాణ్ కుమార్ పరారీలో ఉన్నట్లు బాధితులు చెబుతున్నారు. ఆయనకు ఫోన్ కాల్ చేసిన, ఇంటికి వెళ్లిన ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వడంలేదని బాధితులు లబో దిబో మంటున్నారు. తమ డబ్బులు తమకు ఇప్పించి న్యాయం చేయాలని పోలీసులను కోరుతున్నారు. ఈ వ్యవహరం కాస్త తెల్లం వెంకటరావుకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది.
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