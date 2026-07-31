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Bhadrachalam: వరద ఉధృతితో గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలంలో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ

First Danger Warning Issued At Bhadrachalam A Head Heavy Flood To Godavari River: ఇన్నాళ్లు బోసిపోయిన గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. తెలంగాణతోపాటు ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరి ప్రవాహం పెరిగింది. భద్రాచలం వద్ద భారీగా వరద వస్తుండడంతో మొదట ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 31, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:38 PM IST
Bhadrachalam: వరద ఉధృతితో గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలంలో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ
Image Credit: Godavari River At Bhadrachalam (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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