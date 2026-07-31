/Bhadrachalam: వరద ఉధృతితో గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలంలో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ

Godavari Water Flow: ఎగువ ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతి అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. గంట గంటకూ నీటిమట్టం పెరుగుతూ ముంపు ప్రాంత పజలను ఆందోళన కలిగిస్తోంది. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 43 అడుగులకు చేరుకోవడంతో అధికారులు తొలి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. దీంతో నదీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఎగువ నుంచి భారీగా వరద నీరు వస్తుండటంతో సాయంత్రానికి నీటిమట్టం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని కేంద్ర జల సంఘం అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని భద్రాచలం వద్ద గోదావరికి వరద ఉధృతి పెరుగుతోంది. భద్రాచలం వద్ద ఉదయం గోదావరి నీటిమట్టం 39.8 అడుగులకు చేరి ప్రవహిస్తోంది. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నది నుంచి దిగువకు 7,63,488 క్యూసెక్కుల వరద నీరు విడుదలవుతోంది.
నిన్న సాయంత్రం 28 అడుగుల వద్ద ప్రవహించి పది అడుగుల మేర పెరిగి ప్రస్తుత 39.8 అడుగులకు గోదావరి చేరింది. ఈరోజు సాయంత్రం లేదా రేపు భద్రాచలం వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఇంద్రావతి, ప్రాణహిత, మేడిగడ్డ నుంచి సుమారు 12 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు పెద్ద ఎత్తున గోదావరిలోకి వచ్చి చేరుతోంది. దీంతో భద్రాచలంలో రామాలయం కల్యాణ కట్ట, స్నానఘట్టాల వద్దకు వరద చేరింది. వరద ప్రవాహం వేగంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అధికారులు ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇప్పటికే సూచనలు, సలహాలు చేస్తున్నారు.
భద్రాచలం వద్ద హెచ్చరికలు ఇలా ఇస్తారు..
43 అడుగులకు చేరితే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక
48 అడుగులకు చేరితే రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక
53 అడుగులకు చేరితే మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక
పెన్గంగా ప్రవాహం
ఆదిలాబాద్ జిల్లా మహారాష్ట్ర సరిహద్దులో ప్రమాదకర స్థాయిలో పెన్ గంగా ప్రవహిస్తోంది. పెన్ గంగాలోకి ఎగువన మహారాష్ట్ర నుంచి 2.5 లక్షల క్యూసెక్కులు ఇన్ ఫ్లో వస్తోంది. దీంతో భీంపూర్, జైనథ్, భోరజ్, బేల మండలాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. పెన్గంగా పరివాహక ప్రాంతంలో భారీ వరదతో పత్తి-సోయా పంటలు నీట మునిగాయి.
ఎల్లంపల్లి గేట్లు ఎత్తివేత
శ్రీ పాద ఎల్లంపల్లి నిండడంతో ప్రాజెక్టు గేట్లను అధికారులు ఎత్తారు. నిన్న సాయంత్రం నుంచి ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు గేట్ల లిఫ్టింగ్ కొనసాగుతుంది. కడెం ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తడంతో లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు గోదావరి నదిలో చేరింది. కడెం నీళ్లు గోదావరి నది ప్రవాహంతో ఎల్లంపల్లి నిండింది. దీంతో రాత్రి 12 గంటల వరకు ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు 30 గేట్లను లిఫ్ట్ చేసి 4 లక్షల 90 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశారు. కాళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నది పరవళ్లు తొక్కుతుంది. మేడిగడ్డ లక్ష్మి బ్యారేజీ వద్ద 8 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో, అవుట్ ఫ్లో కొనసాగుతుంది.