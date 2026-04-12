Khammam: ఒక్క రోజు ఓపిక పట్టి ఉంటే.. మెరిట్ మార్కులతో పాస్.. కానీ ప్రాణం లేదు!

Khammam Student News: ఇంటర్ రిజల్ట్స్ రాకముందే ఒక విద్యార్థి తీసుకున్న తొందరపాటు నిర్ణయం ఆ కుటుంబంలో తీరని శోకాన్ని నింపింది. పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అవుతానని అనవసర భయంతో తన కలను అర్ధాంతరంగా పాడు చేసుకున్నాడు. కానీ తీరా ఫలితాలు వచ్చాక.. ఆ విద్యార్థి గౌరవప్రదమైన మార్కులతో పాస్ అయ్యాడని తెలిసిన తల్లిదండ్రులు గుండెలు పగిలేలా రోదిస్తున్నారు.. బాగా ఎదిగిన కొడుకు కళ్ళముందే కానురాని లోకాలకు వెళ్ళిపోతుంటే తల్లిదండ్రుల బాధ వర్ణనాతీతం..
ఖమ్మం జిల్లా రాపల్లి గ్రామానికి చెందిన అక్షాంత్ అనే విద్యార్థి ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ (MPC) మొదటి సంవత్సరం చదువుకుంటున్నాడు. ఇంటర్ పరీక్ష ముగిసినప్పటినుంచి ఫలితాల గురించి అక్షంత్ తీవ్రమైన ఆందోళనకు గురయ్యాడు. తాను సరిగ్గా రాయలేదని.. ఫెయిల్ అయితే తన భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో అన్న భయం అతడిని ఎంతగానో వెంటాడింది.. ఈ క్రమంలో ఫలితాలు వెలుపడటానికి ముందే.. గురువారం రోజు తీవ్ర మనస్థాపంతో రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు..
శుక్రవారం ఉదయం తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఫలితాలను విడుదల చేసింది. తన కొడుకు పేరుతో ఫలితాలు చూసిన తల్లిదండ్రులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. అక్షంత్ అన్ని సబ్జెక్టులోనూ ఉత్తీర్ణత సాధించడమే కాకుండా ఏకంగా 347 మార్కులు సాధించి మెరిట్ జాబితాలో నిలిచాడు.. మార్కులు చూసి సంతోషించాలో.. కొడుకు లేడు అన్న నిజాన్ని తలుచుకొని ఏడవాలో తెలియక ఆ తల్లిదండ్రులు విలవిస్తున్న తీరు గ్రామస్తులను ఎంతగానో బాధకు గురి చేసింది. ఒక్కరోజు ఓపిక పట్టి ఉంటే నా కొడుకు ఈరోజు మన మధ్య ఉండేవాడు.. అని తల్లి తండ్రి రోదిస్తుంటే గ్రామం మొత్తం కన్నీరు పెట్టింది..
ఈ ఘటన నేపథ్యంలో విద్యావేత్తలతో పాటు మానసి నిపుణులు విద్యార్థులకు కొన్ని కీలకమైన సూచనలు చేస్తున్నారు. జీవితమనేది ఒక మహా సముద్రం లాంటిదని.. మార్కులు లేదా ఒక పరీక్ష ఫలితం మీ భవిష్యత్తును పూర్తిగా నిర్ణయించలేవని వారు చెబుతున్నారు. పరీక్షల సమయంలో లేదా ఫలితాల ముందు ఒత్తిడిగా అనిపిస్తే తల్లిదండ్రులతో లేదా స్నేహితులతో మాట్లాడాలని.. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయిన సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు లేదా ఇతర మార్గాల ద్వారా విజయం సాధించవచ్చుని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. పిల్లలపై మార్కుల కోసం మితిమీరిన ఒత్తిడి తీసుకురావద్దని.. వారి మానసిక స్థితిని గమనిస్తూ ధైర్యం చెప్పాలని నిపుణులు కోరుతున్నారు..
