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Bus Accident: ఖమ్మంలో అర్ధరాత్రి ఘోర బస్సు ప్రమాదం..డివైడర్‌ను ఢీకొని బస్సు బోల్తా..36 మంది ప్రయాణికులు..

Khammam Bus Accident: ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఖమ్మం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఏలూరు నుంచి 36 మంది ప్రయాణికులతో వస్తున్న ఓ ప్రైవట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఖమ్మంలో బోల్తా కొట్టింది. పలువురు ప్రయాణికులకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 08, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:14 AM IST
Bus Accident: ఖమ్మంలో అర్ధరాత్రి ఘోర బస్సు ప్రమాదం..డివైడర్‌ను ఢీకొని బస్సు బోల్తా..36 మంది ప్రయాణికులు..
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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