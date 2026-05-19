/Khammam: సీఐ రాజు బాగోతం.. భర్తపై ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన మహిళను గర్భవతిని చేసి, టాబ్లెట్లు మింగించి ఘోరం!

Khammam CI Raju Booked for Forcing Woman Abortion: ఎవరైనా మోసపోయినా లేదా అన్యాయానికి గురైనా, సాధారణంగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడానికి వెళ్తారు. కానీ రక్షించాల్సిన పోలీసులే భక్షకులైతే పరిస్థితి ఏమిటి? సరిగ్గా ఇలాంటి సంఘటనే ఖమ్మం జిల్లాలో ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. 2023లో ఒక మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో సీఐగా పనిచేస్తున్న సీఐ దగ్గరకు ఒక వివాహిత తన భర్తతో గొడవ జరిగి ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చింది. ఆ సమయంలో ఆమె సమస్యను పరిష్కరించాల్సింది పోయి, ఆమె ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని చాటింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఇది కాస్తా ఫోన్ కాల్స్ వరకు వెళ్లింది. చివరికి ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి లొంగదీసుకున్నాడు. ఇలా కొంతకాలం పాటు అతను ఆమెతో సహజీవనం చేశాడు. ఆ తరువాత ఆ మహిళ గర్భం దాల్చింది.
దీంతో ఆ మహిళ తనను వెంటనే పెళ్లి చేసుకోవాలని సీఐ రాజుపై ఒత్తిడి చేయడం మొదలుపెట్టింది. అప్పుడే అతని అసలు రూపం బయటపడింది. ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవడం అతనికి ఇష్టం లేదు అని చెప్పాడు. అంతేకాదు, అబార్షన్ మాత్రలు కూడా బలవంతంగా మింగించాడు. దీంతో ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో ఆమెకు అబార్షన్ అయింది. ఆమె పెళ్లి గురించి అడిగిన ప్రతిసారి దాటవేస్తూ, శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించేవాడు. అయితే ఆమె భర్తకు సంబంధించిన కేసు ప్రస్తుతం కోర్టులో నడుస్తోంది. సీఐ రాజు చేసిన ఆమెకు త్వరగా విడాకులు ఇవ్వమని భర్తను కూడా బెదిరించాడు. ఒత్తిడి పెంచాడు. దీంతో ఆమె భర్త ఆధారాలతో సహా సీఐ రాజుపై ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
బాధితురాలు కూడా ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ నెల 7న అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఖమ్మం టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో సీఐ బానోతు రాజుపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం రాజు సీసీఎస్ సీఐగా పనిచేస్తున్నాడు. అతనిపై వస్తున్న ఆరోపణలు నిజమని ప్రాథమిక విచారణలో తేలడంతో ఐజీ ఆఫీసుకు అటాచ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. బాధ్యతాయుతంగా ఉండాల్సిన వ్యక్తి ఇలా ఒక మహిళ జీవితంతో ఆడుకుని ఆమెకు అబార్షన్ కావడానికి కారణమయ్యాడు. దీంతో ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇది చర్చనీయాంశంగా మారింది.
