/భట్టికి చెక్ పెట్టలేకపోతున్న బీఆర్ఎస్.. అసలు కారణం ఇదేనా..?

Deputy CM Mallu Bhatti Vikramarka: మల్లు భట్టి విక్రమార్క కాంగ్రెస్ లో కీలక నేత.. ప్రస్తుతం డిప్యూటీ సీఎంగా భట్టి బాధ్యతలు మొస్తున్నారు. 2009 సంవత్సరం నుంచి మధిర నియోజకవర్గంలో వరసగా నాలుగుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. గతంలో వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి కి శిష్యుడిగా భట్టిని చెప్పుకుంటారు. తెలంగాణ వచ్చిన తరువాత కాంగ్రెస్ శాసనసభపక్ష నేతగా భట్టి ఉన్నారు. ఆ సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో గెలిచిన ఎమ్నెల్యేలు బీఆర్ఎస్ లో చేరారు. అప్పుడు వారిని అడ్డుకోవడంతో భట్టి విఫలం అయ్యారనే ప్రచారం ఉంది. ఆ తరువాత అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ కు బలం తగ్గి ప్రధాన ప్రతిపక్ష పాత్ర కూడా పోషించలేక పోయింది. దీని వెనకాల భట్టి అసమర్థత ఉన్నట్లు అప్పట్లో జోరుగా ప్రచారం సాగింది. అయితే రాష్ట్రంలోఅధిష్టానం ఆశీస్సులతో భట్టి పార్టీలో కీలక వ్యక్తిగా మారారు..
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మధిర అసెంబ్లీ నుండి భట్టి భారీ మేజార్టీతో గెలిచారు. అయితే భట్టికి ధీటైన అభ్యర్థులు లేకపోవడం వల్లే నియోజకవర్గంలో భట్టి గెలుపు సాధ్యం అవుతుందని స్థానికంగా చర్చ ఉంది. ముఖ్యంగా గత మూడు పర్యాయాలుగా రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ బలమైన అభ్యర్థులను బరిలో నిలుపుతున్నా.. మధిరలో మాత్రం నిలపలేకపోతుందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మధిరలో భట్టిపై వరసగా ఓటములు చెందుతున్నా.. లింగాల కమల్ రాజ్ కే బీఆర్ఎస్ అవకాశాలు ఎందుకు ఇస్తోందో అని గులాబీ క్యాడర్ చర్చించుకుంటోంది. మధిరలో భట్టి విక్రమార్కను ఢీ కొట్టాలంటే సరియైన అభ్యర్థిని బీఆర్ఎస్ ఎందుకు బరిలో నిలపడం లేదన్న ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి.
బలమైన అభ్యర్థులు లేకపోవడం.. స్థానిక నేతలతో భట్టి నిత్యం టచ్ లో ఉండడంతో ఆయన గెలుపు నల్లేరు మీద నడకలా మారిందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ నేత కమల్ రాజ్ పెద్దగా ప్రజలతో మమేకం కారు అనే సొంత పార్టీ క్యాడర్ నుంచే విమర్శలున్నాయి. అటు పార్టీ నేతలతో కలిసి ఉండక పోవడం, ఎన్నికల సమయంలోనే ఆయన సింటిమెంట్ రాజకీయాలు చేస్తారు కానీ అవి వర్కవుట్ కావడం లేదనే టాక్ సైతం ఉంది. అటు భట్టి గెలుపులో పరోక్షంగా బీఆర్ఎస్ ప్రమేయం ఉన్నట్లు కూడా అభ్యర్థి ఎంపికనే చూస్తేనే అర్థమవుతుందని అనేవారు లేకపోలేదు..
మరోవైపు అధికారంలో ఉన్న ప్రతిపక్షంలో ఉన్న మధిర నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ది చేయడంలో భట్టి విక్రమార్క ముందుంటారని ప్రజలే చెబుతున్నారు. గత రెండు పర్యాయాలుగా మధిర నియోజకవర్గంలో భారీగా నిధులు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం భట్టి వద్దే ఆర్థికశాఖ ఉండడంతో పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయిస్తున్నారు. ప్రధానంగా ప్రతి గ్రామంలో రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, విద్యుత్, మంచినీటి సౌకర్యాల కల్పనలో మధిర నియోజకవర్గం ముందు వరుసలో ఉంది. అటు మండల కేంద్రాల నుండి గ్రామాలకు కనెక్టివిటీ రోడ్లు విశాలంగా ఉన్నాయి. దీంతో ప్రజలు రవాణా సౌకర్యం పై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలా భట్టి నియోజకవర్గంలో భారీగా నిధులు ఖర్చుచేస్తుండం కూడా భట్టి గెలుపును బీఆర్ఎస్ నేతలు అడ్డుకోలేకపోతున్నారనే చర్చ జరుగుతోంది.
మొత్తంమీద వచ్చే ఎన్నికల్లో కూడా భట్టి గెలుపు కోసం ఇప్పటి నుండే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగిన తనకు ఇబ్బంది లేకుండా తన పరిధిలో ఉన్న అన్ని ప్రాంతాలపై సమానంగా అభివృద్దిపై ఆయన ఫోకస్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే వచ్చే ఎన్నికల్లో అయిన భట్టికి ధీటైన అభ్యర్థిని బీఆర్ఎస్ నిలబెడుతుందా? ప్రస్తుతం అక్కడి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి తీరుపై కూడా పార్టీ అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మరి భట్టికి ధీటైన అభ్యర్థి కోసం బీఆర్ఎస్ వేట ప్రారంభించి భట్టికి చెక్ పెడుతుందా లేక లింగాల కమల్ రాజ్కు మరోసారి అదృష్టం పరిక్షించుకునేందుకు అవకాశం ఇస్తుందా అనేది చూడాల్సి ఉంది..