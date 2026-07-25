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భట్టికి చెక్ పెట్టలేకపోతున్న బీఆర్ఎస్.. అసలు కారణం ఇదేనా..?

Deputy CM Mallu Bhatti Vikramarka: ఖమ్మం జిల్లా కాంగ్రెస్ లో ఓటమి ఎరగని నేతగా ఆయనకు పేరుంది..! కాంగ్రెస్ పార్టీ కష్టాల్లో ఉంటే. వెన్నంటి ఉండి ముందుకు నడిపించారు..! రెండు దశాబ్ధాలుగా తన సొంత నియోజకవర్గంలో సత్తా చాటుతున్నారు..! అటు గులాబీ పార్టీలో సరియైన లీడర్ లేకనే ఆ కాంగ్రెస్ కీలక నేత వరస విజయాలు సాధిస్తున్నారన్న ప్రచారం ఉంది. నిజానికి అక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎందుకు గెలవలేకపోతోంది..! లేక ఆ కాంగ్రెస్ నేతకు ప్రజల్లో ఉన్న అభిమానమే ఆయన్ను గెలిపిస్తోందా..!

Written ByG Shekhar
Published: Jul 25, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:35 AM IST
భట్టికి చెక్ పెట్టలేకపోతున్న బీఆర్ఎస్.. అసలు కారణం ఇదేనా..?
Image Credit: Deputy CM Mallu Bhatti Vikramarka

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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