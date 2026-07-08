పువ్వాడ ఒంటరి పోరు.. ఖమ్మం బీఆర్ఎస్ పాలి'ట్రిక్స్'

Khammam Politics: గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఖమ్మం జిల్లాలో కారు పార్టీ అడ్రస్ పూర్తిగా గల్లంతైంది. జిల్లాలో మొత్తం 10 సీట్లు ఉండగా.. కేవలం భద్రాచలంలో మాత్రమే.. కారు పార్టీ ఎమ్మెల్యే గెలిచారు. మిగతా 9 నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్ధులు విజయం సాధించారు. ఊహించని పరాభవంతో కంగుతున్న గులాబీ నేతలు ఇప్పుడిప్పుడే యాక్టివ్ అవుతున్నారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంతో మంత్రిగా కొనసాగిన పువ్వాడ అజయ్ కుమార్.. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి తరువాత సైలెంట్ అయ్యారు. ఓటమిని జీర్ణించుకోకపోవడం, వ్యక్తిగత కారణాలతో అజయ్ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా కనిపించలేదు. కానీ రెండు నెలలుగా జిల్లాలో విసృతంగా పర్యటిస్తున్నారు. వారానికి రెండు మూడు సార్లు జిల్లాను మొత్తం చుట్టివస్తున్నారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు సైతం యాక్టివ్ అయ్యారని ప్రచారం సాగుతోంది..
మరోవైపు రాష్ట్ర పార్టీ నాయకత్వం కూడా ఖమ్మం జిల్లాపై ఫోకస్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే జిల్లాలో ముగ్గురు కీలక మంత్రులు ఉండడంతో వారిని టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు చేస్తోంది. గతంలో ఎప్పుడులేని రీతిలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీమంత్రి హారీష్ రావు వరుసగా ఖమ్మం జిల్లాలో పర్యటనలు చేశారు. దీంతో ఒక్కసారి కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగింది. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల అమలులో కూడా ప్రజల్లో కొంత అసహనం ఉండడంతో దానిని క్యాచ్ చేసుకునే పనిలో బీఆర్ఎస్ ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అటు పార్టీ బలోపేతం, కార్యకర్తలకు భరోసా ఇవ్వటానికి మాజీ మంత్రి పువ్వాడకు బీఆర్ఎస్ మైకమాండ్ కీలక బాధ్యతలు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే పువ్వాడ జిల్లాలో యాక్టివ్ అయ్యారని ఆయన వర్గీయులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు కేటీఆర్ తో పువ్వాడకు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండడం జిల్లాలో పువ్వాడకు కలిసొచ్చింది. కీలక నేతలు ఉన్నప్పటికీ పువ్వాడపైనే భారం వేసినట్లు సమాచారం..
కొద్దిరోజులుగా కాంగ్రెస్ మంత్రులపై పువ్వాడ అజయ్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. ఖమ్మం నియోజకవర్గంలో గెలిచి మంత్రి అయిన తుమ్మల నాగేశ్వరరావును లక్ష్యంగా ఆయన ఆరోపణలు సంధిస్తున్నారు. గతంలో తన హయాంలో ఖమ్మంలో జరిగిన అభివృద్దిని గుర్తు చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో అభివృద్ధి శూన్యం అంటూ తుమ్మలపై సెటైర్లు వేస్తున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో తుమ్మల వర్సెస్ పువ్వాడ అనే రీతీలో అజయ్ విమర్శనస్త్రాలు ఉంటున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో పార్టీ సభ్యత్వా నమోదుకు సంబంధించి కూడా ఆయా నియోజకవర్గాలపై దృష్టి పెట్టారని తెలుస్తోంది. దీంతో క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలోపేతం కోసం ఆయన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. గత మూడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒక్కో సీటుకే పరిమితం అయిన బీఆర్ఎస్ ను.. వచ్చే ఎన్నికల్లో మేజార్టీ అసెంబ్లీ సీట్లు సాధిస్తామనే ధీమాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ఎన్నికలకు ఇంకా సమయం ఉన్నా.. ఇప్పటి నుండే పువ్వాడ జిల్లాలో వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది..
మొత్తంమీద అజయ్ కు బీఆర్ఎస్ హైకమాండ్ నుంచి ఆశీస్సులు మెండుగా ఉన్నప్పటికీ.. జిల్లా నేతలు మాత్రం ఆయనకు సహకరించడం లేదనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా మాజీ ఎమ్మెల్యేలు సండ్ర వెంకట వీరయ్య, కందాల ఉపేందర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ తాత మధు, మాజీ జెడ్పీ చైర్మన్ కమల్ రాజ్ తో పాటు పలువురు ఒక జట్టుగా పనిచేస్తున్నారని సమాచారం.. వీరంతా అజయ్ పర్యటనలో అంటిముట్టనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారనే ప్రచారం ఉంది. మరోవైపు పార్టీలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్న కలిసికట్టుగా ఉండి వచ్చే ఎన్నికలలో జిల్లాలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తామని పువ్వాడ చెబుతున్నారు.. చూడాలి పువ్వాడ అజయ్ వ్యూహాలు ఏ మేరకు ఫలిస్తాయో..!