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పువ్వాడ ఒంటరి పోరు.. ఖమ్మం బీఆర్ఎస్ పాలి'ట్రిక్స్'

Khammam Politics: ఖమ్మం జిల్లాలో కారు పార్టీ దూకుడు పెంచింది..! వచ్చే ఎన్నికల్లో జిల్లాను క్వీన్ స్వీప్ చేసేలా బీఆర్ఎస్ అగ్రనేతలు ఖమ్మంలో వరుస పర్యటనలు చేశారు..! ఆ మాజీమంత్రికి కీలక బాధ్యతలు అప్పగించడంతో.. ఆయన క్యాడర్‌ను పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు..! కాంగ్రెస్ మంత్రులపై హాట్ కామెంట్స్ చేస్తూ పార్టీ శ్రేణుల్లో జోష్ నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు..! కానీ కారు పార్టీలో మరో వర్గం మాత్రం.. ఆయనకు సహకరించడం లేదా..! ఈ మాజీమంత్రి ఓ వైపు మిగతా గులాబీ లీడర్లంతా మరోవైపు అన్నట్టుగా సీన్ మారిందా..! ఇప్పుడు జిల్లాలో ఏ గులాబీ లీడర్‌ను టచ్‌ చేసినా ఈ అంశం గురించే తెగ చర్చించుకుంటున్నారా..!

Written ByG Shekhar
Published: Jul 08, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:09 PM IST
పువ్వాడ ఒంటరి పోరు.. ఖమ్మం బీఆర్ఎస్ పాలి'ట్రిక్స్'
Image Credit: Khammam Politics (Source: Zee Telugu News)Source: Bureau

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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