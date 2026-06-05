/Lakshmi Narayana Yogam: త్వరలో కర్కాటక రాశిలో లక్ష్మీ నారాయణ యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారు కుబేరులు కాబోతున్నారు..

Budha Shukar Yuthi 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, సంపదలకు అధినేత శుక్రుడు. మరోవైపు తెలివితేటలు, వ్యాపారానికి సూచిక అయిన బుధుడితో కలవడం అత్యంత శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక లక్ష్మీ నారాయణ యోగాన్ని క్రియేట్ చేస్తోంది. కర్కాటక రాశిలో బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక వలన కొన్ని రాశులకు అద్భుతమైన యోగాన్ని ఏర్పచబోతుంది. కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్రుడు. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, జూన్ 8న శుక్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. మరోవైపు జూన్ 22న బుధుడు కూడా కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని వలన కర్కాటక రాశిలో బుధ-శుక్రుల సంయోగం ఏర్పడబోతుంది. కర్కాటక రాశిలో ఏర్పడే ఈ బుధ-శుక్రుల సంయోగం పలు రాశులపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
లక్ష్మీ నారాయణ యోగం..
జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం శుక్రుడు, బుధుడు ఒక రాశిలో కలిసి సంచరించినప్పుడు, లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం యొక్క ప్రభావం ఒక వ్యక్తికి వారి పనిలో జ్ఞానంతో పాటు విజయాన్ని అందిస్తుంది. ఈ యోగా ప్రభావం కష్టాలను తగ్గించడంలో కూడా దోహదకారిగా ఉండబోతుంది.
ఏయే రాశులకు లాభాలను కలిగించబోతుందో చూద్దాం..
మిథున రాశి- మిథున రాశి వారికి బుధ, శుక్రుల సంయోగం ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను అందించబోతుంది. డబ్బు ప్రవాహం వలన మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. వృత్తిలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారవేత్తలు లాభాలను అందుకుంటారు. సమాజంలో మీ పరువు, ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. ప్రేమ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ప్రేమ జీవితం కొత్తగా మారవచ్చు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
కన్య రాశి - కన్యారాశి వారు పని ప్రదేశంలో కొత్త గుర్తింపు పొందుతారు. తమ సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించడానికి వారికి అద్బుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అన్నింటినీ సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. వ్యాపారవేత్తలు లాభాలను అందుకుంటారు. మీరు కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఇదే అత్యంత శుభ సమయం. ఉద్యోగులకు పదోన్నతి లభించే అవకాశాలున్నాయి.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారికి, బుధ-శుక్రుల సంయోగం జీవితంలోని అనేక రంగాలలో సానుకూల ఫలితాలను తీసుకురాబోతుంది. ఈ సమయంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో సానుకూల మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. పాత మార్గాల నుండి కూడా డబ్బు వస్తుంది. నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు తిరిగి ఊపందుకుంటాయి.
వృశ్చిక రాశి - వృశ్చిక రాశి బుధ, శుక్రుల సంయోగం అందరికి యోగదాయంగా ఉండబోతుంది. మీ ఆదాయం పెరగుతుంది. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలిగిపోతాయి. తల్లిదండ్రుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో సాఫీగా సాగిపోతుంది. ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో అద్బుతమై ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
గమనిక (Disclaimer): ఈ కథనంలో ఇచ్చిన సమాచారం పూర్తిగా నిజమైనదని లేదా ఖచ్చితమైనదని మేము హామీ నిర్ధారించడం లేదు. ఇది జ్యోతిష్య శాస్త్రంలోని గ్రహ గోచారం ఆధారంగా పండితులు చెప్పిన అభిప్రాయాలను మేము వెల్లడించాము. మరింత విలువైన సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని పండితులను సంప్రదించడం మేలు.
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