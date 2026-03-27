Sri Rama Navami 2026: భద్రాద్రి శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం చూతము రారండి.. ప్రత్యక్ష ప్రసారం..

Sri Rama Navami Bhadadri Sitaramula Kalyanam Live : దేశ వ్యాప్తంగా శ్రీరామ నవమి వేడుకలకు అంతా సిద్ధమైంది. శ్రీరామ నవమి వేడుకలతో పాటు శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణానికి అన్ని ఏర్పాట్లు జరగుతున్నాయి. ఇక దక్షిణ అయోధ్యగా పేరు గాంచిన భద్రాద్రి మిథిలా మండపం సీతారాముల వేడుకకు అంతా సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే అక్కడ భక్తులు వేలాదిగా చేరుకున్నారు. ఎలాంటి భద్రతా పరమైన సమస్యలు రాకుండా అడుగడుగునా సీసీ టీవీ కెమెరాలు, డ్రోన్లతో పోలీసులు పహారా కొనసాగుతుంది. దీంతో భద్రాచలం పట్టణం మొత్తం సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. రామాలయం, మిథిలా స్టేడియం పరిసర ప్రాంతాలు చలువ పందిళ్లు చాందినీ వస్త్రాలతో అలంకరించారు. ఈసారి ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో మిథిలా స్టేడియంలోని అన్ని చోట్ల పొగమంచు సౌకర్యం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా భక్తులకు వేడి రాకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు. ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో అలకరించారు.
నిన్నటి నుంచే అక్కడ శ్రీ రామ నవమి వేడుకలు అట్టహాసంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం అభిజిత్ లగ్నంలో సీతారాముల కల్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. రేపు 28న రాములోరి పట్టాభిషేకం జరగనుంది. రాములోరికి తలంబ్రాలు, పట్టువస్త్రాలు సమర్పించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తోపాటు రాష్ట్ర మంత్రులు రానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భద్రాచలంలో పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.