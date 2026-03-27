Sri Rama Navami 2026: భద్రాద్రి శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం చూతము రారండి.. ప్రత్యక్ష ప్రసారం..

Bhadadri Sitaramula Kalyanam 2026 : శ్రీరామనవమి సందర్భంగా దేశ వ్యాప్తంగా ప్రజలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. రాములోరు పుట్టిన అయోధ్య నుంచి దక్షిణాన ఉన్న భద్రాచలం సహా గల్లీ గల్లీలో  అన్ని చోట్ల శ్రీ రామకళ్యాణానికి ఏర్పాట్లు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కీలకమైన భద్రాద్రి ఆలయంలో అభిజిత్ లగ్నంలో లోక నాయకుడైన శ్రీరాముడు, సీతా దేవిల కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 27, 2026, 09:43 AM IST

Live Blog

Sri Rama Navami Bhadadri Sitaramula Kalyanam Live : దేశ వ్యాప్తంగా శ్రీరామ నవమి వేడుకలకు అంతా సిద్ధమైంది.  శ్రీరామ నవమి వేడుకలతో పాటు శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణానికి అన్ని ఏర్పాట్లు జరగుతున్నాయి. ఇక దక్షిణ అయోధ్యగా పేరు గాంచిన భద్రాద్రి మిథిలా మండపం సీతారాముల వేడుకకు అంతా సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే అక్కడ భక్తులు వేలాదిగా చేరుకున్నారు. ఎలాంటి భద్రతా పరమైన సమస్యలు రాకుండా అడుగడుగునా సీసీ టీవీ కెమెరాలు, డ్రోన్లతో పోలీసులు పహారా కొనసాగుతుంది.  దీంతో భద్రాచలం పట్టణం మొత్తం  సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. రామాలయం, మిథిలా స్టేడియం పరిసర ప్రాంతాలు చలువ పందిళ్లు చాందినీ వస్త్రాలతో అలంకరించారు. ఈసారి ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో మిథిలా స్టేడియంలోని అన్ని చోట్ల పొగమంచు సౌకర్యం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా భక్తులకు వేడి రాకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు.   ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో అలకరించారు.

 

నిన్నటి నుంచే అక్కడ శ్రీ రామ నవమి వేడుకలు అట్టహాసంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం అభిజిత్ లగ్నంలో  సీతారాముల కల్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. రేపు  28న రాములోరి పట్టాభిషేకం జరగనుంది. రాములోరికి తలంబ్రాలు, పట్టువస్త్రాలు సమర్పించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తోపాటు రాష్ట్ర మంత్రులు రానున్నారు. ఈ  నేపథ్యంలో భద్రాచలంలో  పటిష్ఠ  బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. 

 

27 March, 2026

  • 09:27 AM

    గంపేట విమానాశ్రయం నుంచి కుటుంబ సమేతంగా భద్రాచలం బయలుదేరిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు…

    భద్రాచలంలో శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి వారిని దర్శించుకోనున్న సీఎం 

    రూ. 351 కోట్లతో ఆలయ విస్తరణ తొలిదశ అభివృద్ధి పనులకు భూమిపూజ, శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం 

    అనంతరం మిథిలా స్టేడియంలో  శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి వారి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొననున్న సీఎం 

    రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు సమర్పించనున్న ముఖ్యమంత్రి

