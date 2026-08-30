/Bhadradrikothagudem: ఒకే మహిళతో ఇద్దరు వ్యక్తుల రాసలీలలు.!. నిందితుడి ఇంటికి నిప్పు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Man dies extramarital affair dispute in bhadradri kothagudem: ఇటీవల సమాజంలో కొంత మంది మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పెళ్లి అనే పవిత్ర బంధానికి విలువ లేకుండా చేస్తున్నారు. పెళ్లి జరిగిన కూడా పక్క చూపులు చూస్తు వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. తమ అక్రమ సంబంధానికి ఎవరు అడ్డొచ్చిన చంపేందుకు కూడా వెనుకాడటంలేదు. ఈ నేపథ్యంలో భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో ఒక వివాహేతర సంబంధం వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఒకే మహిళతో ఇద్దరు వ్యక్తుల వివాహేతర సంబంధం
కారుతో ఢీకొట్టి ఓ వ్యక్తిని హతమార్చిన మరో వ్యక్తి
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా బూర్గంపాడు మండలం జింకలగూడెం గ్రామంలో ఒకే మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న మౌలానా (42), ఇస్మాయిల్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు
మహిళ విషయంలో ఇద్దరికీ గొడవ జరగగా, తన… pic.twitter.com/2EHnSYLXYy
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 30, 2026
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా బూర్గంపాడు మండలంలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. జింకలగూడెం గ్రామానికి చెందిన మౌలానా (42), ఇస్మాయిల్ ఒకే మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నారు. ఒకరికి తెలియకుండా మరోకరు ఆమెతో రొమాన్స్ చేసుకునే వారు. అయితే.. ఇటీవల వీరి విషయం కాస్త బైటపడింది. ఇద్దరు కూడా ఆమె తనకంటే.. తనకు కావాలని గొడవలకు దిగారు. ఇటీవల ఈ మహిళ విషయమై ఈనెల 23న వారిద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది.
దీంతో ఇస్మాయిల్ తన కారుతో మౌలానాను బలంగా ఢీకొట్టాడు. ఈ ఘటనలో మౌలానా తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. ఆ తర్వాత.. మౌలానాను కుటుంబ సభ్యులు తొలుత భద్రాచలం, ఆ తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం ఖమ్మం ఆస్పత్రికి తరలించారు.
అయితే.. శనివారం తెల్లవారుజామున చికిత్స పొందుతూ మౌలానా కన్నుమూశాడు. మౌలానాకు భార్య సాబీరా, కుమారుడు షారూఖ్ పాషా, కుమార్తె జాస్మీన్ ఉన్నారు. అప్పటికే మౌలానా సోదరుడు నాగుల్మీరా పోలీసులకు ఇస్మాయిల్ పై ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో పోలీసులు అతడ్ని అరెస్ట్ చేశారు.ఇస్మాయిల్పై గతంలో పశువుల అక్రమ రవాణా కేసులతో పాటు రౌడీషీట్ కూడా ఉన్నట్టు ఎస్ఐ ప్రసాద్ తెలిపారు.
ఇస్మాయిల్ ఇంటికి నిప్పు..
మౌలానా మరణవార్త తెలియడంతో జింకలగూడెంలో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. మృతుడి కుటుంబసభ్యులు నిందితుడు ఇస్మాయిల్ కుటుంబ సభ్యులపై దాడి చేశారు. ఆ తర్వాత నిందితుడి ఇంటితో పాటు, అతడి సమీప బంధువుల ఇంటి పై దాడిచేసి నిప్పుపెట్టారు.
స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. మౌలానా మృతదేహన్ని ఇస్మాయేల్ ఇంటి ముందు ఉంచి నిరసనలకు దిగారు. దీంతో గ్రామంలో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు శాంతి భద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
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