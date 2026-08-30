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Bhadradrikothagudem: ఒకే మహిళతో ఇద్దరు వ్యక్తుల రాసలీలలు.!. నిందితుడి ఇంటికి నిప్పు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Man dies in bhadradri kothagudem:  మహిళ విషయంలో ఇద్దరికీ గొడవ జరగగా, తన కారుతో మౌలానాను, ఇస్మాయిల్  ఢీకొట్టడంతో అతను ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయాడు. ఈ ఘటన భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 30, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:37 PM IST
Bhadradrikothagudem: ఒకే మహిళతో ఇద్దరు వ్యక్తుల రాసలీలలు.!. నిందితుడి ఇంటికి నిప్పు.. అసలేం జరిగిందంటే..?
Image Credit: bhadradrikothagudem(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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