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Khammam: కల్వకుంట్ల కవితకు బిగ్ షాక్.. కీలక నేతపై పోక్సో కేసు.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Pocso Case in Khammam: వైరాలోని స్థానికంగా ఉన్న  ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న 11 ఏళ్ల మైనర్ బాలికపై తెలంగాణ రక్షణ సేన ఇన్‌చార్జ్ గౌరవరపు డేవిడ్ రాజ్ లైంగిక దాడికి  పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా దుమారంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 09, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:47 PM IST
Khammam: కల్వకుంట్ల కవితకు బిగ్ షాక్.. కీలక నేతపై పోక్సో కేసు.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
Image Credit: kalvakuntlakavitha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Khammam: కల్వకుంట్ల కవితకు బిగ్ షాక్.. కీలక నేతపై పోక్సో కేసు.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
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