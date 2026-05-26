/Bhadradri: ఘోర విషాదం.. బస్సులో టికెట్లు కొడుతూ ప్రాణాలు విడిచిన కండక్టర్ శంకర్, ఇంట్లో పెళ్లి వేడుక జరుగుతుండగానే!

RTC Conductor Heart Attack in Bhadradri: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో జరిగిన ఈ విషాద ఘటనతో అందరూ కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. ఆ ఇంట్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. నెల రోజుల్లో కుమార్తె పెళ్లి చేయాలని అనుకున్న ఆ తండ్రి కలలు నెరవేరకుండానే కన్నుమూశారు. గుండెపోటు రావడంతో ఆయన మరణించారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘటనతో అందరూ దుఃఖంలో మునిగిపోయారు. పరకాల డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ కాంట్రాక్టర్ శంకర్ (50) రోజులాగే టికెట్లు ఇవ్వడానికి భద్రాచలం నుంచి హనుమకొండ వెళ్లే బస్సు ఎక్కారు. ప్రయాణికులందరికీ టికెట్లు ఇస్తుండగా బస్సు అనిశెట్టిపల్లి బ్రిడ్జి వద్దకు రాగానే శంకర్ ఛాతిలో నొప్పి రావడంతో ఒక్కసారిగా సీటులో కుప్పకూలిపోయారు.
ఇది చూసిన ప్రయాణికులు వెంటనే గట్టిగా కేకలు వేయడంతో డ్రైవర్ బస్సును ఆపేశాడు. వెంటనే ప్రయాణికులు 108కి ఫోన్ చేశారు. గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన శంకర్ను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే చాలా ఆలస్యం కావడంతో వైద్యులు ఆయనను పరీక్షించి శంకర్ మరణించాడని నిర్ధారించారు. దీంతో బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. ఈ వార్త విన్న కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. కండక్టర్ శంకర్కు భార్య, కూతురు, కుమారుడు ఉన్నారు. ఈ నెల 9న కూతురు అమూల్యకు ఎంతో ఘనంగా నిశ్చితార్థం చేశారు.
కూతురు పెళ్లికి అన్నీ ఏర్పాట్లు..
జూన్ 5న పెళ్లి కూడా ఫిక్స్ చేశారు. పెళ్లి పనులు జరుగుతున్న సమయంలో శంకర్ హఠాత్తుగా మరణించడంతో ఆ ఇంట్లో విషాదం నెలకొంది. గ్రామంలోని వారంతా కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. కూతుర్ని అత్తారింటికి పంపాల్సిన తండ్రి ఇలా తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లడంతో కుటుంబ సభ్యులు తట్టుకోలేకపోతున్నారు. శుభకార్యం జరగాల్సిన ఇంట్లో విషాదం నెలకొనడంతో బంధువులు, స్నేహితులు కూడా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు.
ఆకస్మిక గుండెపోట్లు..
ఈ మధ్యకాలంలో గుండెపోటుతో హఠాత్తుగా మరణించే వారి సంఖ్య పెరిగిపోయింది, దీనికి కారణం అధిక ఉష్ణోగ్రతలు కూడా కావచ్చు. ముఖ్యంగా, యువతలో గుండెపోటు సమస్యలు పెరిగి, ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వైద్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం, కుటుంబ చరిత్ర, సరైన జీవనశైలి లేకపోవడం, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు దీనికి ముఖ్య కారణాలు కావచ్చు. కొన్ని ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా గుండెపోటు సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండానే ఉన్నట్టుండి గుండెపోటుతో మరణించడం వల్ల కుటుంబాల్లో విషాదం నెలకొంటుంది, అంతేకాకుండా వారి కుటుంబాలు ఆర్థికంగా చితికిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
