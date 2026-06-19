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Bhadradri kothagudem: బాలింత చితాభస్మంలో బైటపడ్డ కత్తెర.. భద్రాద్రి కొత్త గూడెం తల్లి, బిడ్డ మృతి ఘటనలో మరో బిగ్ ట్విస్ట్.!.

Woman died in Bhadradri kothagudem:  బాలింత  అంత్యక్రియల తర్వాత ఆమె చితాభస్మంను సేకరించడానికి వెళ్లిన కుటుంబ సభ్యులు అక్కడ శస్త్ర చికిత్సకు ఉపయోగించే కత్తెర బైటపడటంతో షాక్ కు గురయ్యారు. నర్సు నెగ్లీజెన్సీ వల్ల తల్లి, బిడ్డ ప్రాణాలు కోల్పోయారని కుటుంబ సభ్యులు తీవ్రఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో బాలింత మరణం ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దుమారంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 19, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:01 PM IST
Bhadradri kothagudem: బాలింత చితాభస్మంలో బైటపడ్డ కత్తెర.. భద్రాద్రి కొత్త గూడెం తల్లి, బిడ్డ మృతి ఘటనలో మరో బిగ్ ట్విస్ట్.!.
Image Credit: bhadradrikothagudem(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Bhadradri kothagudem: బాలింత చితాభస్మంలో బైటపడ్డ కత్తెర.. భద్రాద్రి కొత్త గూడెం
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