Khammam News: ఖమ్మం నగర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కు పాలకవర్గం పదవీకాలం ఈమధ్యే పూర్తయ్యింది. ఐదేళ్లు మేయర్ గా పనిచేసినా పునుకొల్లు నీరజా తన పదవీకాలం పూర్తి చేసుకున్నారు. గతంలో బీఆర్ఎస్ లో గెలిచి మాజీ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ ఆశీస్సులతో మేయర్ గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అనంతరం కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక కారు పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పేసి కాంగ్రెస్ లో చేరిపోయారు. మళ్లీ కాంగ్రెస్ లో మంత్రి తుమ్మల అండతో మేయర్ గా ఆమె కొనసాగారు. అయితే మేయర్ గా పనిచేసిన ఐదేళ్లు ఆమె తన మార్క్ చూపించలేకపోయారనే విమర్శలు ఆమెపై ఉన్నాయి. ఇద్దరు మంత్రుల వద్ద పనిచేసిన అభివృద్ధి విషయంలో పెద్దగా ఆమె రాణించలేదనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
దాదాపు రెండు నుంచి మూడు లక్షల జనాభా కలిగిన ఖమ్మంలో మేయర్ పేరు చాలా మందికి తెలియదని అంటున్నారు. గతంలో మేయర్ గా ఉన్న ఎక్కువగా తన డివిజన్ అభివృద్ధికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారని విమర్శలు ఉన్నాయి. మిగితా డివిజన్ ల అభివృద్ది పై పెద్దగా ఫోకస్ చేయలేదన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రజా సమస్యలను వినడంలో కూడా ఆమెకు ఓపిక ఉండేది కాదని అంటున్నారు. గతంలో నగరంలో పర్యటించి సమస్యలు తెలుసుకోవడంలో కూడా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించేదన్న ప్రచారం ఉంది. మంత్రులతో తప్ప ఆమె సింగిల్ గా తిరిగిన సందర్భాలు చాలా తక్కువని చెబుతున్నారు.
అయితే బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ కు వచ్చాక మాజీ మేయర్ తన మరో కోణాన్ని చూపించిందన్న టాక్ వినిపిస్తోంది. అప్పటి వరకు బీఆర్ఎస్ కార్పోరేటర్లకు అనుకూలంగా ఉన్నా.. ఆమె కాంగ్రెస్ గూటికి చేరాక వారిని పట్టించుకోలేదన్న ఆరోపణలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా డివిజన్ ల అభివృద్ధిని గాలికి వదిలేసిందని పలువురు కార్పోరేటర్లు చర్చించుకుంటున్నారు. డివిజన్ అభివృద్ది కోసం నిధులు కావాలని అడిగితే పట్టించుకునేది కాదనే విమర్శలు వచ్చాయి.
కాంగ్రెస్లో చేరనందుకే బీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్లకు నిధులు ఇవ్వలేదన్న ఆరోపణలు తీవ్రంగా వచ్చాయి. అప్పుడు నిధులు కేటాయించకపోవడంతో ప్రస్తుతం చాలా డివిజన్ లలో అభివృద్ధి పనులు నిలిచిపోయాయని పలువురు కార్పొరేటర్లు ఆవేదన చెందుతున్నారట. మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు నగరా అభివృద్దే లక్ష్యంగా పనిచేసిన మాజీ మేయర్ మాత్రం తన ఈగోతో పలు డివిజన్లకు నిధులు కేటాయించలేదనే విమర్శలు ఉన్నాయి. మేయర్ తన అభివృద్ధి మార్క్ చూపించకపోవడంతో ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి ఖమ్మంలో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉన్నాయని స్థానికులు గుసగుసలాడుకుంటున్నారు..
మరోవైపు అభివృద్ధిలో తన మార్క్ చూపించని మాజీ మేయర్.. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో మాత్రం తన మార్క్ చూపించారనే ఆరోపణలు చాలా ఉన్నాయి. ఓ విభాగానికి చెందిన అధికారి పలు ఆరోపణలతో ఖమ్మం నుంచి బదిలీ అయ్యారు. అయితే తన పరపతి చూపించి ఆగ మేఘాలపై అతడిని మళ్లీ ఖమ్మంకు తీసుకొచ్చారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఐఏఎస్ అధికారి కమీషనర్ గా ఉండడంతో కొన్ని పనులకు ఆయన అడ్డుచెప్పారంటా దీంతో కమీషనర్ తీరుపై ఆమె అసహనం ప్రదర్శించారట. ఈ క్రమంలోనే ఇరువురికి పడేది కాదని సమాచారం.. ఇలా కొన్ని పనుల్లో ఆమె తలదూర్చడం వల్ల పలువురు అధికారులు కూడా అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనా ఐదేళ్ళు తన పదవి కాలాన్ని తనకు అనుకూలంగా సాఫీగా పూర్తి చేసుకున్న ఆ మాజీ మేయర్పై నగర ప్రజలు, పలువురు మాజీ ప్రతినిధులు గుర్రుగా ఉన్నట్లు సమాచారం.. అయితే ఇది వచ్చే కార్పోరేషన్ ఎన్నికలపై ప్రభావం పడకుండా మంత్రి తుమ్మల ఎలాంటి వ్యూహాత్మక అమలు చేస్తారో చూడాలి మరి..