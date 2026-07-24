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ఖమ్మం మేయర్‌కు సొంత పార్టీ నేతలే ఝలక్.. వ్యూహం ఏంటి..?

Khammam News: తెలంగాణలో అతిపెద్ద కార్పొరేషన్లలో ఖమ్మం కార్పొరేషన్ ఒకటి..! గతంలో ఖమ్మం కార్పొరేషన్ లో గులాబీ జెండా ఎగిరింది..! అప్పట్లో మేయర్‌గా ఉన్న బీఆర్ఎస్ నేత నీరజ..! రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం మారగానే.. పార్టీ ఫిరాయించారు..! వచ్చే ఎన్నికల్లోనూ మరోసారి మేయర్ కావాలని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు..! కానీ గ్రౌండ్‌లో మాత్రం.. ఆమె ఒంటెత్తు పోకడలపై అటు కాంగ్రెస్, ఇటు బీఆర్ఎస్ నేతలు గుర్రుగా ఉన్నారా..! ఇప్పటివరకు ఇద్దరు మంత్రుల దగ్గర పనిచేసినా కార్పొరేషన్ లో మేయర్ మార్క్ లేకుండా పోయిందా..! కానీ జిల్లాకు చెందిన ఓ మంత్రి మాత్రం.. ఆమెకే మరోసారి మేయర్ చేసేందుకు పావులు కదుపుతున్నారా..!

Written ByG Shekhar
Published: Jul 24, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:43 PM IST
ఖమ్మం మేయర్‌కు సొంత పార్టీ నేతలే ఝలక్.. వ్యూహం ఏంటి..?
Image Credit: Khammam News

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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