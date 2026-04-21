TS Rains: తెలంగాణలో అకాల కష్టం.. 3 రోజులు జాగ్రత్త..

TS Rains: తెలంగాణలో ఓ వైపు భానుడు మాడు పగులేలా మాడగొడుతుంటే మరో వైపు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి. దీంతో ఓ వైపు చల్లదనానికి ఉపశమనం పొందుతున్న ప్రజలు.. మరోవైపు రైతులు ఈ వర్షాల వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. మొత్తంగా రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణలో చిత్ర విచిత్రమైన వాతావరణం ఉంటుందని వాతవరణ శాఖ తెలిపింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 21, 2026, 08:02 AM IST

Telangana Weather Updates: తెలంగాణలో రాగల మూడు రోజులు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. వర్ష సూచన ఉన్నప్పటికీ, పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబ్ నగర్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి జిల్లాలలో వడగళ్ల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆయా జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.

కామారెడ్డి, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల, జోగులాంబ గద్వాల్,  కుమురం భీం, మహబూబ్ నగర్, మంచిర్యాల, మెదక్, నాగర్ కర్నూల్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి, రాజన్న సిరిసిల్ల, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, వనపర్తి, జిల్లాల్లో అధిక ఎండలు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ జిల్లాలకు ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. నిన్న కామారెడ్డిలో 5 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఆదిలాబాద్‌లో 43.8 డిగ్రీలు, భద్రాచలం 40, హకీంపేట్ 40.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మరోవైపు కోల్ బెల్ట్ ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే రెండు డిగ్రీల ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. 

మరోవైపు హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో గత రెండు రోజులుగా సాయంత్రం పూట వర్షం కురుస్తోంది. తీవ్రమైన ఎండలకు ఆవిరి అయిన నీళ్లు మేఘాలుగా ఈ ఎండకాలంలోనే అక్కక్కడ వర్షపాతం నమోదు అవుతుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. వేసవిలో ఇలాంటి వర్షాలు సాధారణమే అని చెబుతున్నారు. మరోవైపు వర్షాలు పడుతున్నా.. ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశాలు ఎంత మాత్రం లేదని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ సారి ఋతుపవనాలు అనుకున్న సమయం కంటే కొన్ని రోజులు ఆలస్యంగా వచ్చే అవకాశాలే ఎక్కువ ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. దీంతో వేసవి ఎండ తీవ్రత జూన్ 15 వరకు కొనసాగే అవకాశాలున్నాయి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

