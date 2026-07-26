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వర్షపు నీటి వల్ల వచ్చే కాళ్ల ఇన్ఫెక్షన్లకు చెక్.. ఇంట్లోనే 10 నిమిషాల్లో ఇలా ఫుట్ డీటాక్స్..!

ఇది వర్షాకాలం కాబట్టి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు తప్పనిసరిగా తడవాల్సి వస్తుంది. ఈ క్రమంలో మీ కాళ్లు కూడా బురద నీటితో తడిస్తే, వాటిని అలాగే వదిలేయకండి. ఒక పది నిమిషాలు ఈ చిట్కా పాటిస్తే, మీరు ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు. మీ కాళ్లు కూడా అందంగా మారతాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 26, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:17 PM IST
వర్షపు నీటి వల్ల వచ్చే కాళ్ల ఇన్ఫెక్షన్లకు చెక్.. ఇంట్లోనే 10 నిమిషాల్లో ఇలా ఫుట్ డీటాక్స్..!
Image Credit: Rainy Foot Detox Tips:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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వర్షపు నీటి వల్ల వచ్చే కాళ్ల ఇన్ఫెక్షన్లకు చెక్.. ఇంట్లోనే 10 నిమిషాల్లో ఇలా ఫుట్ డీటాక్స్..!
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