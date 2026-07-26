/వర్షపు నీటి వల్ల వచ్చే కాళ్ల ఇన్ఫెక్షన్లకు చెక్.. ఇంట్లోనే 10 నిమిషాల్లో ఇలా ఫుట్ డీటాక్స్..!

Rainy Foot Detox Tips: వర్షాకాలంలో ఆఫీసుకి వెళ్లేటప్పుడు ఏ క్షణంలోనైనా వర్షం పడే అవకాశం ఉంటుంది. బురద నీటిలో ఫంగస్ చేరే ప్రమాదం ఉంది.. ముఖ్యంగా కాలువలు , నీటిలో కాళ్లు తడిస్తే చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కాళ్లను అలాగే వదిలేయకుండా, ఇంట్లోనే సులభంగా డీటాక్స్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఫంగస్ రాకుండా ఉండటమే కాకుండా, కాళ్లు పగుళ్లు రాకుండా తాజాదనంతో ఉంటాయి. వర్షాకాలంలో బయట తడిసి వచ్చినప్పుడు, ముందుగా సాదారణ నీటితో కాళ్లు కడుక్కోవడం తప్పనిసరి. రన్నింగ్ ట్యాప్ వాటర్ కింద కాళ్లు పెట్టి కడగాలి. దీనితో పాటు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ సోప్తో కాళ్ల ఉపరితల భాగాలను, ఇతర ప్రాంతాలను బాగా కడగండి.. అప్పుడే కలుషిత నీటి ప్రభావం నుండి బయటపడతారు. అనంతరం మంచి డిటాక్స్ కోసం ఒక టబ్లో గోరువెచ్చని నీటిని తీసుకోండి. మీ కాళ్లు, మడమలు పూర్తిగా అందులో మునగాలి. అయితే మరీ వేడి నీటిని ఉపయోగించకూడదు. కాళ్లను ఇలా పది నిమిషాల పాటు ఉంచడం వల్ల మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఇప్పుడు ఈ నీటిలో రెండు స్పూన్ల ఎప్సమ్ సాల్ట్ వేయండి. ఇది నీటిలో పూర్తిగా కరిగిపోతుంది. ఇందులో మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల పాదాలకు లోతైన డిటాక్స్ అందిస్తుంది.. టాక్సిన్స్ను తొలగిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఇది కండరాలకు ఉపశమనం కలిగిస్తూ వాపులను కూడా తగ్గిస్తుంది.
ఆ తర్వాత ఇందులో కొంచెం టీ ట్రీ ఆయిల్ కూడా కలపండి. ఇందులో ఉండే సహజమైన యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు కాళ్ల దుర్వాసనను, బ్యాక్టీరియాను తగ్గిస్తాయి. ఇది మీ చర్మాన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. ఈ నూనె కలిపిన నీటిలో పది నిమిషాల పాటు కాళ్లు ఉంచండి. ఇలా చేయడం వల్ల వెచ్చని నీరు చర్మం లోపలికి చొచ్చుకుపోయి, గోళ్ల చుట్టూ ఉండే మృతకణాలను తొలగిస్తుంది. దీనివల్ల నాడీ వ్యవస్థకు కూడా మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
తరువాత, ఇంట్లో ఉండే పుమికల్ స్టోన్ (Pumice stone) తో మృదువుగా స్క్రబ్ చేయాలి. మడమల ప్రాంతంలో ఉన్న డెడ్ స్కిన్ను కూడా తొలగించాలి. దీనివల్ల మీ కాళ్లు మృదువుగా మారుతాయి. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, కాళ్లను నీటి నుండి తీసి డ్రై క్లాత్ లేదా టవల్తో పూర్తిగా తుడుచుకోవాలి.. కాళ్లలో తేమ లేకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యం.
చివరగా, గ్రీజు లేకుండా ఉండే ఫుడ్ లోషన్ లేదా అలోవెరా జెల్ను రాసుకోవాలి. ఇది చర్మానికి మాయిశ్చరైజేషన్, మంచి రక్షణ అందిస్తుంది, తద్వారా కాళ్లు మృదువుగా, అందంగా కనిపిస్తాయి. వర్షాకాలంలో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి సరైన పాదాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా ఉండవచ్చు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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