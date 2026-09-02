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ఒకప్పుడు చెత్త ఏరుకునేవారు.. ఇప్పుడు యజమానులు.. 100 మంది మహిళల సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!

Womens Turn Waste Into Wealth: త్రిపుర రాష్ట్రంలోని కోవాయ్ పట్టణంలో 100 మంది మహిళలు ఒక సొసైటీని ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగా చెత్తను సేకరించి.. దానితో కంపోస్టును తయారు చేస్తున్నారు.. ఆ పట్టణంలో ఎక్కడ ఒక్క చెత్తబుట్ట ఉండకుండా.. చెత్త పడేసే చోటే చిరు వ్యాపారస్తులు దుకాణాలు పెట్టుకొని వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. ఈ మహిళల స్టోరీ అందరికీ ఆదర్శనీయం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 02, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:27 PM IST
ఒకప్పుడు చెత్త ఏరుకునేవారు.. ఇప్పుడు యజమానులు.. 100 మంది మహిళల సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ఒకప్పుడు చెత్త ఏరుకునేవారు.. ఇప్పుడు యజమానులు.. 100 మంది మహిళల సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!
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