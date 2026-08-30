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ఎంత సంపాదించినా డబ్బు మిగలడం లేదా? చాణక్య నీతిలోని ఈ 5 రహస్యాలు తెలుసుకోండి..

Chanakya Niti Money Saving Tips: నెల చివరిలో చాలామంది జేబులు ఖాళీగా ఉంటాయి. ఖర్చు పెడదామంటే రూపాయి కూడా ఉండదు. అంతేకాకుండా వారి దగ్గర అస్సలు డబ్బులు కూడా నిలవవు.. అయితే, ఇలాంటి వారి కోసం ఆచార్య చాణక్యుడు అద్భుతమైన ఐదు రహస్యాలను తన చాణక్యనీతి శాస్త్రంలో పేర్కొన్నాడు.. అవేంటో వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 30, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:44 PM IST
ఎంత సంపాదించినా డబ్బు మిగలడం లేదా? చాణక్య నీతిలోని ఈ 5 రహస్యాలు తెలుసుకోండి..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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