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మీ శరీరంలో 'LDL' డేంజర్ లెవెల్‌లో ఉందనడానికి 5 హెచ్చరిక సంకేతాలు!

మన శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు అదుపులో ఉండాలి. HDL స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉండాలి , చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించుకోవాలి. శరీరంలో డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్ (LDL) అంటే చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఎప్పుడూ నియంత్రణలో ఉండాలి, లేకపోతే గుండె సమస్యలు వచ్చి ప్రాణాపాయం సంభవించవచ్చు. మీ శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిందని తెలిపే కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే అప్రమత్తం అవ్వండి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 21, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:34 PM IST
మీ శరీరంలో 'LDL' డేంజర్ లెవెల్‌లో ఉందనడానికి 5 హెచ్చరిక సంకేతాలు!
Image Credit: High Cholesterol Warning

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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