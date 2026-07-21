High Cholesterol Warning: మీ శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిందా? ఈ ఐదు లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే అలెర్ట్ అవ్వండి. మన శరీరంలో HDL స్థాయిలు సమంగా ఉండాలి.. LDL స్థాయిలు పెరిగితే గుండెపోటు వంటి ప్రాణాంతక సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. రక్తనాళాల్లో అడ్డంకిగా మారే కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెరగడం ప్రమాదకరం.
కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం అంటే ఏమిటి?
అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, మెటబాలిక్ షిఫ్ట్ వల్ల కొలెస్ట్రాల్ హఠాత్తుగా పెరుగుతుంది. డైటరీ దీనికి ప్రధాన కారణం. ఎక్కువ సమయం ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు లేదా ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు, శరీరం శక్తి కోసం కొవ్వు కణజాలాన్ని వినియోగిస్తుంది. ఈ క్రమంలో కొవ్వు ఆసిడ్స్ కాలేయానికి విడుదలవుతాయి, దీనివల్ల తాత్కాలికంగా చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ హఠాత్తుగా పెరిగితే గుండెపై ఒత్తిడి పెరిగి, దాని పనితీరు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, కార్డియాక్ అరెస్ట్ లేదా గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు కనిపించే 5 లక్షణాలు..
1. తరచూ ఛాతిలో నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది.
2. ఛాతిపై ఎవరో నొక్కినట్లు వత్తిడిగా అనిపించడం.
3. తరచూ చెమట పట్టడం.
4. హార్ట్ బీట్లో హెచ్చుతగ్గులు.
5. చర్మంపై పసుపు రంగు ప్యాచ్లు లేదా చిన్న గడ్డలు కనిపించడం. ఇవి కంటి చుట్టూ, మెడ, చేతులు లేదా మోకాళ్ల కీళ్ల దగ్గర కనిపిస్తే కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిందని అర్థం.
అంతేకాకుండా, చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు రక్త ప్రసరణ కష్టతరం కావడంతో అరచేతులు, కాళ్లు చల్లగా మారిపోవచ్చు. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెరిగితే కంటి చూపు మందగించడం, తల తిరగడం, వాంతులు వచ్చినట్లు అనిపించడం. తీవ్రమైన నీరసం రావడం వంటివి జరుగుతాయి. ఇది గుండె పనితీరుపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది.
వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. ఇవి పాటించడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా అదుపులో ఉంటుంది. లైఫ్ స్టైల్ మార్పులు దీనిపై ప్రధాన ప్రభావం చూపుతాయి. మనం తీసుకునే ఆహారంలో కూరగాయలు, పండ్లు, తృణధాన్యాలు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
రోజువారీ డైట్లో ఉప్పును తక్కువ మోతాదులో తీసుకోవడం మంచిది, ఎందుకంటే రక్తపోటు పెరిగితే హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రతిరోజూ కనీసం 150 నిమిషాల శారీరక శ్రమ (Physical Activity) అవసరం. దీనివల్ల రక్తనాళాలు బలంగా ఉంటాయి. శరీర బరువు కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook