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రూపాయి ఖర్చు లేకుండా..10 ఏళ్లు వయస్సు తక్కువగా పసిడిలా మెరిపించే ఫేస్‌ప్యాక్స్‌!

మన రోజువారీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ కోసం కెమికల్ ఉత్పత్తుల కంటే, ఇంట్లోని వంటగది వస్తువులతోనే చర్మాన్ని మెరిపించవచ్చు. దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మీ చర్మం ఆరోగ్యంగా, యవ్వనంగా కనిపిస్తూ, వయసు కంటే పదేళ్లు తక్కువగా కనిపించేలా చేసుకోవచ్చు. అటువంటి ఐదు ఉత్తమ ఫేస్ ప్యాక్‌లు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 25, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:18 AM IST
రూపాయి ఖర్చు లేకుండా..10 ఏళ్లు వయస్సు తక్కువగా పసిడిలా మెరిపించే ఫేస్‌ప్యాక్స్‌!
Image Credit: 5 Easy Face Masks For Glowing Skin:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రూపాయి ఖర్చు లేకుండా..10 ఏళ్లు వయస్సు తక్కువగా పసిడిలా మెరిపించే ఫేస్‌ప్యాక్స్‌!
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