5 Easy Face Masks For Glowing Skin: చర్మం అందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటారు. వయసు తక్కువగా కనిపిస్తే ఇంకా బాగుంటుందని అనుకుంటారు. మీ చర్మం యవ్వనంగా కనిపించాలంటే మార్కెట్లో దొరికే కెమికల్ ఉత్పత్తుల కంటే, ఇంట్లో ఉండే సహజమైన పదార్థాలే మేలు. మన పూర్వీకులు కూడా ఇటువంటి సహజ వస్తువులనే వాడుతూ నిత్య యవ్వనంగా ఉండేవారు. మన డైలీ రొటీన్లో వీటిని చేర్చుకోవచ్చు, అయితే ఏదైనా వాడే ముందు చిన్న పరీక్ష (ప్యాచెస్ టెస్ట్) చేసుకోవడం మంచిది. ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా, ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే మీ చర్మాన్ని మెరిపించవచ్చు. వీటి వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ముఖ్యంగా హార్మోనల్ అసమతుల్యత, యాక్నే, ఎగ్జిమా, సోరియాసిస్ వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఇవి అద్భుతమైన పరిష్కారాలుగా పనిచేస్తాయి. ఇవి చర్మానికి కొత్త జీవాన్ని అందిస్తాయి.
తేనె యోగర్ట్ మాస్క్..
మీ చర్మం డల్ గా, కాంతి లేకుండా కనిపిస్తుంటే.. తేనె, యోగర్ట్ (పెరుగు) తో చేసిన మాస్క్ వాడండి. ఒక టేబుల్ స్పూన్ యోగర్ట్లో ఒక స్పూన్ తేనె వేసి బాగా కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖం,మెడ భాగాలకు అప్లై చేసి, అరగంట తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో కడిగేయండి. తేనె చర్మానికి మంచి మాయిశ్చరైజర్గా పనిచేసి చర్మాన్ని తాజాగా ఉంచుతుంది.
ఓట్ మిల్క్ తేనె..
ఓట్స్ పాలు, తేనెతో కూడా మనం చర్మాన్ని మెరుగుపరచుకోవచ్చు. దీనిని ఫేస్ ప్యాక్గా ఉపయోగించి 15 నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవచ్చు. ఇది చర్మానికి మంచి తాజాదనాన్ని మరియు మాయిశ్చరైజేషన్ను అందిస్తుంది. సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్నవారు ముందుగా ప్యాచెస్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది డ్రై, సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్నవారికి కూడా చాలా ఉపయోగకరం.
శనగపిండి.. యోగర్ట్..
శనగపిండిని మన పూర్వీకుల కాలం నుండి వాడుతున్నారు. ఇది ఫేస్ ప్యాక్గా వాడటం వల్ల ముఖానికి మంచి మెరుపు వస్తుంది. ఇది చర్మంపై ఉన్న అదనపు నూనెను కూడా గ్రహిస్తుంది. ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల యోగర్ట్ కలిపి పేస్ట్లా తయారు చేయండి. దీన్ని ముఖం, మెడకు అప్లై చేసి పది నిమిషాలు ఆరనివ్వండి, ఆ తర్వాత చల్లని నీటితో కడిగేయండి. ముఖ్యంగా 'T-Zone'లో ఉండే అదనపు నూనెను ఇది సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తుంది.
కలబంద.. కీరదోస..
కలబంద, కీరదోసకాయ మిశ్రమం ఎండ వల్ల కలిగే నొప్పుల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. మీ చర్మం ట్యాన్ అయిపోయినట్లయితే, ఇది ఒక మంచి పరిష్కారం. ఈ రెండింటిని కలిపి జెల్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖం, మెడ భాగాలకు అప్లై చేసి 15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి. ఇవి చర్మానికి మంచి హైడ్రేషన్ను అందిస్తాయి. ఎండ వల్ల చర్మం కమిలిపోకుండా, డీహైడ్రేషన్ కాకుండా కాపాడతాయి.
కాఫీ పొడి యోగర్ట్..
మీ చర్మం నిత్యం యవ్వనంగా కనిపించాలంటే కాఫీ పొడి, యోగర్ట్ వాడండి. ఇది తక్షణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఒక టేబుల్ స్పూన్ కాఫీ పొడిలో యోగర్ట్ కలిపి ముఖం, మెడ భాగాలకు అప్లై చేసి పది నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి. ఇది చర్మానికి మంచి మాయిశ్చరైజేషన్, పునరుజ్జీవన గుణాలను అందిస్తుంది, తద్వారా మీ చర్మం సహజంగా మెరుస్తుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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